VIDEO Mohutná explózia najväčšej ropnej rafinérie v Kanade: Niekoľko zranených

S plameňmi, ktoré boli viditeľné ešte popoludní, bojovali hasiči. Úrady nevydali žiadne evakuačné nariadenia, ale ľuďom nachádzajúcim sa v smere vanúceho dymu odporučili, aby si našli úkryt tam, kde práve sú.

Rafinéria sa nachádza neďaleko niekoľkých obytných štvrtí vo východnej časti mesta Saint John, uvádza agentúra AP.

Scary day for everyone at the Irving Oil Refinery in Saint John today. Hopefully the reports are accurate and there are only a few injuries. This is dad’s POV from the refinery this morning. He and Richie were both there when the explosion happened. #thankful #HappyThanksgiving pic.twitter.com/cbRhGmvoZg