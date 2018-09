VIDEO Sex za ubytovanie a wifi zadarmo! Novinári v utajení odhalili oplzlé praktiky nájomcov

Novinári si urobili vlastný prieskum a na internete narazili na množstvo inzerátov s podivnými ponukami. Ako prvého si vyhliadli 35-ročného muža, ktorý sa predstavil ako Mike. Ten ponúkal voľnú izbu za 1 libru mesačne, ak mu nájomníčka poskytne "ženské služby". V inzeráte žiada o fotografiu záujemkyne, sám seba opisuje ako dobre vyzerajúceho muža bez sexuálnych limitov, ktorému sa páči dobrodružný sex. Budúcu nájomníčku vopred ubezpečil, že ak na ňu nebude mať chuť, budú fungovať ako bežní susedia.

Nastrčená nájomníčka išla aj so skrytou kamerou zisťovať, ako to vôbec funguje. S mužom nemala problém dohodnúť sa. Po odhalení jej identity teraz Mike tvrdí, že nijakú izbu neprenajíma, ale jeho rola bola súčasťou prieskumu zameraného na sexuálne vykorisťovanie žien v Británii.

Zdroj: youtube/bbc

Novinárka sa stretla aj ďalším nájomcom, ktorý sa predstavil ako Tom a podľa jej odhadu mohol mať okolo šesťdesiat rokov. "Dávam vám k dispozícii miestnosť a nemusíte platiť ani za plyn, elektrickú energiu a wifi. Za to od vás očakávam, že sa so mnou raz za týždeň vyspíte," uviedol na stretnutí. Žena sa potom sa ho spýtala, či je nevyhnutné, aby mali sex, tak sa iba pousmial a povedal jej, že ak ho chce mať, tak ho mať môžu. "Počkám týždeň alebo dva, ale potom to už bude nevyhnutné," dodal. Tom teraz popiera, že na kamerovom zázname novinárky je práve on.

Zdroj: youtube/bbc ​

"Celá situácia je veľmi znepokojujúca a nebezpečná," vyjadril sa náčelník miestneho policajného oddelenia a apeluje na prevádzkovateľov inzertných stránok, aby dôkladne kontrolovali obsah inzerátov. "Sexuálne vykorisťovanie je trestný čin a vyzývam všetkých, ktorí majú v súvislosti s ním nejaké podozrenia, aby to ohlásili polícii."