Vadia sa, čo im sily stačia: Srbskému prezidentovi zakázali vstup do kosovského regiónu

PRIŠTINA - Kosovský premiér Ramush Haradinaj zakázal v nedeľu srbskému prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi vstup do kosovského regiónu, kde mal navštíviť dedinu obývanú srbskou menšinou. Haradinaj k takémuto kroku pristúpil po protestoch etnických Albáncov, ktorí Vučičovi zahatali cestu kamiónmi, kmeňmi stromov i ťažkou technikou, priblížila agentúra DPA.

Haradinaj na Facebooku informoval, že pre obavy o bezpečnosť obyvateľov zrušil povolenie na vstup do regiónu Drenica, ktoré Vučičovi udelilo ministerstvo zahraničných vecí v Prištine. Srbský prezident je v Kosove na dvojdňovej návšteve. V nedeľu plánoval navštíviť dedinu Banja, v ktorej žije srbská menšina, no jej okolie je obývané etnickými Albáncami - väčšinovými obyvateľmi Kosova. Vučiča a jeho sprievod zastavila polícia na ceste do regiónu Drenica, považovaného za baštu tvrdého jadra kosovských separatistov, ktorý bol koncom 90. rokov centrom prvého krvavého zásahu srbských síl voči albánskym separatistom, priblížila agentúra AP.

Kosovský prezident Hashim Thaci v reakcii na protesty na Facebooku uviedol, že zlosť niektorých obyvateľov voči Vučičovej návšteve je pochopiteľná. Naliehal však na to, aby sa v záujme zmierenia oboch krajín podobných prejavov zdržali. Samotný Vučič uviedol, že za zátarasami na ceste bolo počuť streľbu. "Nemám rád zbrane, nikomu však nedovolíme, aby v Kosove obťažoval Srbov," povedal na margo incidentu, svoje slová však ďalej nerozviedol. Len dodal, že kosovských Srbov nebude vyzývať k odplate.

Po tom, ako ho zastavila polícia, sa srbský prezident vrátil do kosovského mesta Mitrovica, rozdeleného na srbskú a albánsku časť, kde vystúpil s dlhoočakávaným prejavom. V ňom uviedol, že jeho krajina už nechce viesť vojny s Kosovom, ale rada by budovala dôveru a priateľstvo s tamojšími väčšinovými etnickými Albáncami. Zároveň však vyslovil akúsi nepriamu hrozbu, a síce, že Srbsko bude brániť menšinových Srbov v Kosove, ak sa stanú terčom útoku.

Srbský prezident zopakoval, že dohoda o vyriešení sporu s Kosovom je stále ďaleko, no prisľúbil, že sa bude usilovať o jej dosiahnutie. Napriek očakávaniam však Vučič podľa agentúry AP nedokázal predstaviť konkrétny návrh, ako by mala budúca dohoda s Kosovom vyzerať. Poprel tiež, že by v rámci snahy o urovnanie sporu plánoval Belehrad "prepísať" svoje hranice s Prištinou, priblížila agentúra DPA.

Srbsko odmieta uznať jednostranne vyhlásenú nezávislosť Kosova spred desiatich rokov, podobne ako Rusko či viaceré krajiny Európskej únie vrátane Slovenska. Kosovskú nezávislosť doposiaľ uznalo viac ako 110 krajín sveta.