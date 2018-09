Kosovo chce dosiahnuť dohodu so Srbskom do budúcej jari: Podmienkou má byť uznanie krajiny

Na snímke kosovský minister zahraničných vecí Enver Hoxhaj

Zdroj: TASR/Martin Baumann

BLED - Kosovská vláda dúfa, že sa jej podarí dosiahnuť dohodu o normalizácii vzťahov so Srbskom najneskôr do jari budúceho roku. Pre agentúru Reuters to v utorok povedal kosovský vicepremiér Enver Hoxhaj, ktorého citovala agentúra Reuters.