Hororové momenty v nemeckom klube: Sýrčania sa nožmi, kameňmi a tyčami vyhrážali návštevníkom

FRANKFURT NAD ODROU - Nožmi, tyčami a kameňmi ohrozovali hostí v klube Frosch v nemeckom Frankfurte nad Odrou v noci na nedeľu 26. augusta viacerí zatiaľ neznámi členovia skupiny, ktorí prišli do podniku z dvoch smerov.

Predtým sa tam vyhrážaním prezentovala už dvojica Sýrčanov vo veku 20 a 22 rokov, ktorí podľa slov prevádzkovateľa zariadenia Dirka Schöbeho pre krajinský spravodajský portál moz.de neboli v podniku po prvý raz, avšak doteraz sa správali príkladne. Oboch mladých mužov polícia zadržala v nedeľu večer a ešte v stredu sa nachádzali v celách predbežného zadržania.

Keďže počas ominóznej noci nechýbali ani vyhrážky fyzickej likvidácie hostí, prevádzkovateľ hostí izoloval od útočníkov, zavrel im pred nosom dvere, a tak sa vybúrili aspoň na dverách a oknách diskotéky. Podľa Schöbeho je zázrak, že hostia vyviazli so strachom a že sa podarilo zabrániť ich ujme na zdraví.

Po príchode policajnej patroly, na ktorú sa podľa dispečingu čakalo deväť minút, sa ďalší násilníci rozutekali. Primátor mesta René Wilke, nominant strany Ľavica, v reakcii na víkendové dianie v klube v pondelok vyhlásil: Musíme s maximálnou tvrdosťou postupovať proti tým, ktorí sa dopustia trestných činov. Nebudeme však robiť rukojemníkov s viac ako tisícky u nás pokojne nažívajúcich utečencov.

Podľa jeho slov pre regionálnu rozhlasovú stanicu rbb možno hovoriť o 10-15 osobách, ktoré sa opakovane ocitli v hľadáčiku polície. To je veľmi malý podiel z asi 1500 utečencov, ktorí našli útočisko u nás, poznamenal. Obaja zadržaní Sýrčania sa do konfliktu so zákonmi nedostali v Nemecku po prvý raz. Jeden z nich podľa informácií rbb patril aj medzi aktérov masovej bitky zo začiatku augusta.

"Máme definitívne problém s istou skupinou utečencov, ktorí sú násilníkmi. Preto sme dali aj jasne najavo, že budeme voči ním postupovať dôsledne využijúc všetky možnosti, ktoré máme k dispozícii," vyhlásil Wilke, ktorý sa však v jeho meste neobáva prenasledovania cudzincov, aké zažil v uplynulých dňoch Chemnitz. "Teší ma, ako rozvážne pristupujú k tomu Frankfurťanky a Frankfurťania," podčiarkol.