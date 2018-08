Medzinárodný škandál: Tvár kampane #MeToo zneužila 17-ročného herca, zaplatila za mlčanie

NEW YORK - Talianska herečka Asia Argentová, ktorá obvinením filmového producenta Harveyho Weinsteina zo sexuálneho násilia rozpútala kampaň #MeToo, sama čelí obvineniu zo sexuálneho útoku.

Podľa denníka The New York Times jej hrozil žalobou kvôli údajnému sexuálnemu útoku o 20 rokov mladší herec a hudobník Jimmy Bennett. Štyridsaťdvaročná herečka nedávno spor urovnala tým, že mu zaplatila 380.000 dolárov, píše americký denník.

Zdroj: SITA/Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP

Bennett tvrdil, že Argentová naňho sexuálne zaútočila, keď mal 17 rokov. Vzájomný spor medzi sebou obaja herci urovnali mimosúdne nedlho potom, čo Argentová vlani v októbri denníku The New Yorker povedala, že Weinstein ju pred 20 rokmi na festivale v Cannes znásilnil. Weinsteinova aféra otriasla nielen filmovým svetom, keď prinútila mnohé obete sexuálneho zneužívania zveriť sa so svojimi traumami.

Argentová a Bennett si spolu zahrali už vo filme z roku 2004 Srdce je zradná suka, v ktorom stvárnili role matky-prostitútky a jej syna. Bennett tvrdí, že v roku 2013 mal sex s Argentovou v jednom kalifornskom hoteli. V Kalifornii je pritom zákonná veková hranica pre sex 18 rokov.

Zdroj: Profimedia

Bennett vo svojom oznámení a zámere podať žalobu údajne tvrdil, že styk bol pre neho traumatizujúci a poškodil jeho kariéru. The New York Times uviedol, že má k dispozícii aj selfie fotografiu zachytávajúcu Argentovú a Bennetta spoločne v posteli.