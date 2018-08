Hitom internetu je dotazník o zrušení letného času, vyvolal obrovský záujem ľudí

Otvorená konzultácia, ktorá bola spustená 4. júla, potrvá do 16. augusta tohto roku. Občania členských krajín EÚ prostredníctvom tejto ankety boli vyzvaní, či súhlasia so striedaním zimného a letného času, keď dochádza k posunu o jednu hodinu, alebo by radšej uprednostnili zrušenie tohto zvyku.

Komisia má v pláne získať nielen názory občanov Únie, ale aj zainteresovaných strán a samotných členských štátov na prípadnú zmenu aktuálnej úpravy letného času. Komisia sa tak rozhodla konať na základe početných žiadostí občanov, Európskeho parlamentu a niektorých členských štátov Únie. Na základe zozbieraných výsledkov, ale aj zistení z rôznych odborných štúdií eurokomisia rozhodne o návrhu na zrušenie letného času v Európskej únii.

Pri súčasnej právnej úprave sa v EÚ dvakrát do roka posúva čas, aby sa zohľadnila meniaca sa dĺžka dostupnosti denného svetla a aby sa v danom období využilo čo najlepšie. Vo väčšine členských štátov Únie je letný čas dlhoročnou tradíciou, ktorá siaha až do obdobia prvej a druhej svetovej vojny, respektíve do čias ropnej krízy 70. rokov, keď bolo hlavným účelom letného času šetriť energiu. Letný čas na úrovni EÚ funguje od 80. rokov 20. storočia.