MIMORIADNE V Európe definitívne končí striedanie času: Šéf komisie oznámil, ktorý sa zruší

Prianie zrušiť striedanie času podľa neho vyjadrili občania EÚ v nedávnej verejnej konzultácii. Aby ale bol zavedený jednotný celoročný čas, musel by s návrhom komisie súhlasiť aj Európsky parlament a jednotlivé členské štáty EÚ.

S odkazom na nedávno ukončenú verejnú konzultáciu v EÚ však zdôraznil, že nemá zmysel pýtať sa ľudí na ich názor a potom to ignorovať. „Ľudia to chcú, my to urobíme," citovala ho ZDF.

Exekutíva EÚ na piatok avizovala zverejnenie výsledkov prieskumu o tom, či má Únia upustiť od praxe posúvania hodinových ručičiek v marci a októbri. Internetový prieskum sa konal od júna do polovice augusta a zúčastnilo sa na ňom rekordných 4,6 milióna občanov EÚ, z toho vyše tri milióny odpovedí prišli z Nemecka.

Viac ako 80 percent respondentov sa vyslovilo za zrušenie striedania času, informoval tento týždeň nemecký denník Westfalenpost, ktorého údaje následne potvrdili zdroje z Bruselu pre ďalšie médiá.

Vo väčšine členských štátov Únie je letný čas dlhoročnou tradíciou, ktorá siaha až do obdobia prvej a druhej svetovej vojny, respektíve do čias ropnej krízy 70. rokov 20. storočia, keď bolo hlavným účelom letného času šetriť energiu zohľadnením meniacej sa dĺžky dostupnosti denného svetla. Letný čas na úrovni EÚ funguje od 80. rokov minulého storočia.