Americká výzva smerom na Rusko: Stiahnite vojská z Gruzínska

Rusko by malo splniť svoje povinnosti vyplývajúce z dohody o prímerí a stiahnuť sa z obsadených území regiónov Abcházsko a Južné Osetsko, uviedla hovorkyňa amerického rezortu diplomacie Heather Nauertová vo vyhlásení, ktoré zverejnili v utorok miestneho času. Bývalá sovietska republika Gruzínsko si pred desiatimi rokmi chcela získať späť pod svoju kontrolu odštiepenecké regióny Abcházsko a Južné Osetsko. Tie sa totiž spod vplyvu Tbilisi vymanili počas separatistických vojen začiatkom 90. rokov.

V noci na 8. augusta 2008 napadli gruzínske jednotky Južné Osetsko, v priebehu niekoľkých dní však utrpeli porážku. Rusko po tzv. päťdňovej vojne neskôr uznalo Abcházsko i Južné Osetsko za nezávislé štáty a doteraz tam má rozmiestnených svojich vojakov, pripomína DPA.

Moskva a Tbilisi odvtedy neudržiavajú diplomatické vzťahy. Aj kanadská ministerka zahraničných vecí Chrystia Freelandová odsúdila obsadenie Abcházska a Južného Osetska Ruskom ako porušenie medzinárodného práva. Obyvatelia oboch regiónov sa podľa nej opakovane stávajú obeťami zločinov a porušovania ľudských práv. Freelandová vyzvala Moskvu, aby na kontrolované územia umožnila prístup pozorovateľom Európskej únie.

Gruzínsko sa ochranu pred Ruskom snaží hľadať v členstve v EÚ a Severoatlantickej aliancii. Na summite NATO v Bruseli, ktorý sa uskutočnil v polovici júla, aliancia potvrdila perspektívu Tbilisi na členstvo.

Pred následkami vstupu Gruzínska do Severoatlantickej aliancie varoval v pondelok ruský premiér Dmitrij Medvedev. K záležitosti sa vyjadril v rozhovore pre ruskú rozhlasovú stanicu Kommersant FM. "Mohlo by to spôsobiť strašný konflikt. Je úplne nepochopiteľné, kto by chcel takúto vec," povedal Medvedev na margo prípadného vstupu Gruzínska do západnej vojenskej aliancie.