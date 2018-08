Veľké varovanie medzinárodných vedcov: Pripravte sa, toto nás čaká

Ilustračné foto, Zdroj: Getty Images

POTSDAM - Svet môže vstupovať do tzv. obdobia tepla, počas ktorého v dlhodobom horizonte stúpnu priemerné teploty ovzdušia od štyroch do piatich stupňov Celzia a hladiny morí o 10-60 metrov. Vyplýva to z nove štúdie, ktorú v pondelok zverejnil Inštitút pre výskum vplyvu klímy v nemeckom Potsdame.