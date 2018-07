Dráma pri úteku pred plameňmi v Grécku: Strach o životy, požiar ich donútil k odvážnemu činu

RAFINA - Dramatický útek pred požiarom, ktorý sužuje okolie Atén, zažila v utorok skupina šiestich obyvateľov gréckej metropoly, ktorá sa pokúsila zachrániť pred plameňmi únikom na more. Ako sa agentúre Associated Press (AP) zveril Nikos Stavrinidis, jeho, jeho manželku a ich štyroch priateľov plamene z pevniny zahnali na pobrežie a nakoniec už nemali žiadnu inú možnosť, ako naskákať do mora a začať plávať čo najďalej od pevniny. Najprv bol dlho všade dym a keď sa rozplynul, plavci zistili, že sú už tak ďaleko od pevniny, že na ňu ani nedovidia.

Po dvoch hodinách strávených na mori Stavrinidisa, jeho manželku a dvoch z ich priateľov zachránila egyptská rybárska loď. Ďalší dvaja ľudia z tejto skupiny sú nezvestní. "Je strašné vidieť, ako sa osoba vedľa vás topí, a vy jej nemôžete pomôcť. Jednoducho sa to nedá. Ten obrázok zostane so mnou do konca života," povedal Stavrinidis pre AP.

Gréci sú nesmierne vďační egyptským rybárom, že im bez váhania pomohli, hoci na rozbúrenom mori tým sami riskovali. "Okamžite po nás oblečení naskákali do mora. Spravili nám čaj, dali nám deky, boli skvelí," pochvaľuje si Stavrinidis.

Najprekvapujúcejšie na celej dráme bolo preňho to, ako rýchlo ich ešte na pevnine dostihli plamene. "Bolo to nesmierne rýchle. Požiar bol najskôr iba v diaľke, no v jednu chvíľu sa objavili prvé záblesky ohňa a v tom momente boli plamene všade okolo nás. Nikdy predtým som nič také nevidel," povedal zachránený Grék.

Tragické požiare pri Aténach si vyžiadali už 74 životov

Na 74 sa zvýšil v utorok počet obetí mohutných lesných požiarov v okolí gréckej metropoly Atény. S odvolaním sa na miestnych hasičov o tom informovala agentúra AP. Medzi desiatkami obetí požiarov v Grécku sú aj matka so synom z Poľska.

Zdroj: SITA/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Zranených je 164 dospelých a 23 detí, doplnila hovorkyňa hasičov, podľa ktorej nie je žiadne z detí v ohrození života. Počet nezvestných úrady doposiaľ nestanovili. Žena so synom zomreli po tom, ako sa prevrátila loď, v ktorej ich evakuovali pred požiarom, povedal šéf poľskej cestovnej kancelárie Grecos so sídlom v Poznani. Dvojica bola na dovolenke v rezorte Mati východne od Atén.

Zdroj: SITA/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Grécka námorná polícia a ďalšie zložky evakuovali 45 osôb z hotela Mati v lodiach. Jedna z nich sa prevrátia a zomreli všetci cestujúci. Táto tragédia si vyžiadala celkovo desať mŕtvych. Totožnosť ostatných obetí nie je bezprostredne známa. Ďalších celkovo 435 klientov tejto cestovnej kancelárie nachádzajúcich sa v regióne Atén evakuovali do hotelov v bezpečných oblastiach. Poľské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo Poliakov v Grécku, aby boli mimoriadne opatrní.

Zdroj: SITA/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Pomoc Grécku pri hasení mohutných lesných požiarov s tragickými následkami poskytli Poľsko, Chorvátsko, Nemecko, Turecko, Španielsko, Cyprus, Bulharsko či Taliansko. Vlády vyslali hasičov, záchranárov a hasiacu techniku.

Zdroj: SITA/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Lesné požiare vypukli v okolí gréckych Atén v pondelok večer. Grécky premiér Alexis Tsipras vyhlásil v utorok v krajine trojdňový štátny smútok. Mohutný požiar sa prehnal pobrežnou dedinou Mati, ktorá sa nachádza 40 kilometrov severovýchodne od Atén, a plamene v utorok ráno stále vyčíňali v niektorých oblastiach. Dedinu oheň takmer úplne zničil.