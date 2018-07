Hororový odlet turistov zo Španielska: Žena (32) opísala chvíle paniky, toto by nechcel nikto zažiť

Stroj údajne začal páchnuť po leteckom palive a viacerí pasažieri dostávali pri vysokých teplotách vo vnútri záchvaty paniky. Medzi tými, ktorí čakali na odlet, bola aj Bekki Reeceová (32), jej priateľ Shane Davies a jej tri malé deti.

Mladá žena podľa portálu metro.co.uk uviedla, že jej 12-ročná dcéra pri otrasných podmienkach krvácala z nosa, zatiaľ čo jej iba ročnú dcérku pomáhali ovievať ostatní cestujúci, aby sa jej nič nestalo.

"Po dvoch hodinách moja najstaršia dcéra krvácala z nosa a najmladšia dcérka vyzerala, akoby ju práve vytiahli z kúpeľa, pretože bola celá spotená. Cestujúci použili svoje bezpečnostné manuály, aby ju ovievali. Bolo to naozaj strašidelné," vysvetlila Bekki.

Aj keď personál otvoril dvere, ľudí to veľmi neupokojilo a asi po troch hodinách jedno mladé dievča omdlelo. "Bála som sa o zdravie nás všetkých, bolo to neznesiteľné. Ak by to trvalo ešte dlhšie, všetci by sme tam odpadli," dodala. Podľa nej nebola v lietadle klimatizácia a k dispozícii ani žiadna voda.

Krátko po polnoci konečne pasažierov pustili von z lietadla, pretože lety po polnoci nie sú v Lanzarote povolené. Cestujúcim dali ubytovanie na noc v hoteli a podľa Bekki jej matke, ktorá dovolenku rezervovala, ponúkli 400 eur a 100 libier na osobu ako kompenzáciu.

"Let MT1499 z Lanzarote do Manchestru sa oneskoril kvôli technickému problému a hoci bolo vyvinuté všetko úsilie, aby našli zákazníci odleteli čo najskôr, je mi jasné, že prežili neprijateľné teploty na palube, za čo sa im veľmi ospravedlňujem," uviedol výkonný riaditeľ cestovnej kancelárie s tým, že pohodlie ich klientov je vždy na prvom mieste a spustil vyšetrovanie, prečo neboli dodržané ich postupy pre takéto prípady.