VIDEO Dráma na festivale: Orol si pomýlil dievčatko (8) s korisťou, skončila v jeho pazúroch!

Video, ktoré incident zachytáva, nakrútili návštevníci podujatia. Vidno na ňom, ako orol najskôr nalietava na osemročné dievčatko, ktoré sa prechádza na poli počas letovej ukážky dravcov. Potom uchopí jeho hlavu do pazúrov a prevalí ho na zem. Majiteľ orla okamžite beží k dievčaťu, no má veľké problémy vyslobodiť ho zo zajatia mohutného operenca. Keď sa mu to konečne podarí, plačúce dieťa odchádza z poľa v sprievode dospelého muža, zrejme organizátora podujatia.

Zdroj: Youtube/SOCIAL MEDIA ​

Krvácajúce dievčatko do nemocnice odviezla jeho matka. "Prišlo k nám vo veľmi zlom stave. Bolo šokované a vystrašené. Utrpelo početné poranenia hlavy, ktoré sme museli zašiť. Stav malej pacientky sa postupne zlepšuje," vyjadrila sa ošetrujúca lekárka Zhenishkul Sukaevaová.