Šéf Facebooku zamiešal karty: V rukách ma jasné dôkazy o ruskom manipulovaní volieb

WASHINGTON - Spoločnosť Facebook má "úplne jasné" dôkazy o tom, že Rusko sa pokúšalo miešať do amerických prezidentských volieb. V rozhovore pre americký technologický server Recode to v stredu vyhlásil šéf spoločnosti Mark Zuckerberg. Facebook ruské zásahy objavil už v polovici roku 2015 a informoval americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).

Podľa Zuckerberga pred voľbami útoky vykonávala ruská hackerská skupina napojená na ruskú vojenskú rozviedku GRU. Útočníci vraj pritom využívali "tradičné" metódy a snažili sa ovládnuť účty užívateľov facebooku. V roku 2016 sa rovnakou cestou ruskí hackeri snažili preniknúť na servery amerických demokratov i republikánov. Obe politické strany o tom Zuckerbergovu firmu informovali.

Svoje poznatky spoločnosť Facebook odovzdala FBI, ktorá "už dospela oveľa ďalej, pokiaľ ide o celkový obraz". Potvrdzujú to podľa Zuckerberga udalosti z minulého týždňa, kedy FBI obvinila 12 agentov GRU zo zodpovednosti za zasahovania do volieb. "To je vec, ktorú sme zistili," povedal americký podnikateľ.

Facebook podľa neho vyvinul celý súbor nástrojov, s ktorých pomocou je možné bezpečnostné hrozby zisťovať a zvládať. Zuckerberg v tejto súvislosti poukázal na ruskú agentúru pre výskum internetu, považovanú za pôvodcu masívnych dezinformačných kampaní. "Ide o koordinované informačné operácie s cieľom šíriť dezinformácie prostredníctvom siete falošných účtov," konštatoval.

Firma Facebook sa nezameriava len na volebné procesy v USA, ale po celom svete - v Mexiku, v Brazílii, v Indii aj v krajinách Európskej únie. "Berieme svoju zodpovednosť veľmi vážne," povedal Zuckerberg.

Vypočúvanie tlmočníčky Rusi odsúdili

Ruskí politici odsudzujú americké návrhy na vypočúvanie tlmočníčky z nedávneho summitu prezidentov Ruska a USA Vladimira Putina a Donalda Trumpa. Vypočúvaním by sa malo zistiť, o čom títo dvaja štátnici súkromne hovorili.

Ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov vyjadril vo štvrtok nádej, že "verbálne dohody medzi Putinom a Trumpom sa naplnia". Ruskí predstavitelia sa obávajú, že vnútorné roztržky v USA zmaria potenciálnu budúcu spoluprácu ohľadom Sýrie alebo kontroly zbrojenia, o ktorej sa na summite diskutovalo.

Agentúra AP uvádza, že ruskí predstavitelia ignorujú Trumpovo protirečivé vysvetľovanie toho, čo na summite vlastne Putinovi povedal. Hnevajú ich však návrhy amerických zákonodarcov na vypočúvanie Trumpovej tlmočníčky. Predseda zahraničného výboru ruskej Rady federácie Konstantin Kosačev označil takýto návrh za nebezpečný precedens, ktorý ohrozuje "celú myšlienku diplomacie".