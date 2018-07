Japonsko zažíva najhoršiu tragédiu za posledné roky: Počet obetí záplav stúpol na sto

Agentúra Kjódo informovala, že automobilky Mazda a Daihatsu Motor pozastavili z dôvodu bezpečnosti zamestnancov a kvôli neistote ohľadom dodávok dielov výrobu vo svojich prevádzkach v mestách Kjóto, Hirošima a Jamaguči.

Podľa úradov boli vydané príkazy alebo odporúčania na evakuáciu pre 5,9 milióna ľudí v 19 prefektúrach. Už v nedeľu popoludní sa v evakuačných centrách nachádzalo viac ako 30.000 ľudí. Očakáva sa, že počet obetí sa bude ešte zvyšovať. Mmnoho ľudí uviazlo vo svojich domovoch pre nedostatok prístupových ciest zničených záplavami.

V prefektúre Okajama, jednej z najviac zasiahnutých oblastí, viac ako 1000 ľudí dočasne uviazlo na strechách budov po tom, čo sa pretrhli tri hrádze na neďalekej rieke Oda. Väčšina z nich zachránili posádky lodí alebo vrtuľníkov.

Od štvrtka, keď dažde začali, zomrelo 39 ľudí v prefektúre Hirošima, 23 v prefektúre Ehime a 13 v prefektúre Okajama. Ďalšie obete boli z prefektúr Jamaguči, Kjóto, Gifu, Šiga, Hjógo, Kóči, Fukuoka a Kagošima, uviedla televízia NHK.Približne 267.000 domov v 11 prefektúrach bolo v nedeľu bez dodávok pitnej vody. Množstvo ciest je poškodených a zaplavených. Rovnaká situácia je v železničnej doprave, kde podľa ministerstva dopravy zastavilo prevádzku 17 dopravcov na 56 tratiach.

