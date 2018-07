Čerstvá česká ministerka čelí škandálu: Pochybný titul zo Slovenska, Babiš ju bráni

Magisterská práca Taťány Malej o rodinnom práve obsahuje podľa zistení Rádiožurnálu nepriznané pasáže z diplomovej práce Veroniky Grossovej, spísané o päť rokov skôr na Masarykovej univerzite v Brne. V jednom prípade Malá dokonca prevzala pôvodnej text aj s dvoma preklepmi. Premiér Babiš médiám v piatok povedal, že to bude riešiť. „Predpokladám, že to nejako vysvetlí. Ja s ňou budem zajtra (v piatok, pozn. red.) a určite sa o to budem zaujímať,“ povedal premiér. „Pokiaľ viem, ona to odmieta, tak je to na nej, ako to vysvetlí,“ dodal.

Malá ukradla text

„V práci pani Malej je minimálne päť percent textu zhodného s prácou pani Grossovej. Možno však predpokladať, že percento bude vyššie,“ povedal Českému rozhlasu Jan Mach, ktorý má na starosti odhaľovanie plagiátov na Vysokej škole ekonomickej. Okrem diplomovej práce Malá podľa expertov opísala alebo bez citácie parafrázovala aj časť učebnice České rodinné právo autoriek Milany Hrušákovej a Zdenky Králíčkovej.

„Dá sa povedať, že týmto spôsobom práca nadobudla na požadovanom rozsahu, tak aby splnila podmienku počtu stránok, na druhej strane je to treba povedať tak, že je to v tomto smere plagiát,“ povedal Rádiožurnálu odborník na rodinné právo a vysokoškolský pedagóg Stanislav Balík. Malá podľa serveru využila pri písaní práce i internet bez uvedenia zdroja. Týka sa to napríklad skopírovaných častí príspevkov týkajúcich sa striedavej výchovy z vybraných odborných serverov, ale napríklad aj niektorých webových právnych poradní.

Ministerka obvinenia odmieta

Malá, ktorá bola minulý týždeň v stredu menovaná ministerkou spravodlivosti, pochybnosti o originalite svojej práce odmieta. „Samozrejme, že je to moja autorská práca. Samozrejme, aj som citovala,“ povedala Rádiožurnálu. „Predpokladám, že škola, na ktorej som študovala, akúsi kontrolu urobila, mala som nejakého oponenta a ten prácu uznal, že je v poriadku,“ dodala Malá. Za štandardné po obsahovej aj formálnej stránke označil prácu aj jej odborný vedúci z pražskej právnickej fakulty David Elischer. Podľa Balíka však oponenti ani vedúci práce na opisovanie vôbec nemuseli prísť.

Podľa Paneurópy práca obstála

Riaditeľ Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Michal Mutňanský nechcel spočiatku detaily práce Malej komentovať s tým, že text nemá naštudovaný. Rozhodol sa preveriť aj iné práce z toho obdobia. Zároveň dodal, že prípadné odňatie titulu spätne podľa slovenskej legislatívy nie je možné. V piatok Paneurópska vysoká škola vydala stanovisko, podľa ktorého práca Malej obstála v štandardnom systéme kontroly slovenského registra záverečných prác študentov (CRZP).

Podľa dostupných informácií však slovenský systém overovania vtedy nepracoval s databázou českých prác. „Protokol o kontrole originality u danej práce identifikoval zhodu s inými prácami v súbore CRZP v rozsahu 0,00 percenta, teda žiadnu zhodu,“ informovala vysoká škola, na ktorej Malá študovala. V prípade zistenia zhody textu s inými prácami v registri PEVŠ podľa svojho vyhlásenia overuje vzniknutú situáciu a v prípade opodstatnenosti začína voči danému študentovi disciplinárne konanie, ktoré spravidla končí podmieneným alebo definitívnym vylúčením zo štúdia.

Titul jej vziať nemôžu

„Prípadná nedokonalosť informačného systému, za ktorý je zodpovedný štát (Centrálny register záverečných prác), nemôže byť interpretovaná ako pochybenie školy,“ uviedla vysoká škola, ktorá od roku 2014 patrí do českej skupiny Prosperita Holding. Škola doplnila, že údajné pochybenia za prípadný nečestný postup Malej nie sú zodpovednosťou školy. Podľa PEVŠ nemá teraz škola voči Malej žiadnu disciplinárnu právomoc, pretože jej záverečná práca bola obhájená a štúdium riadne ukončené. V skúšobnej komisii boli aj zástupcovia českej akademickej obce. Slovenský zákon o vysokých školách spätné odňatie titulu neumožňuje.

Podľa Babiša ide o kampaň

Malá odmietla pochybnosti o originalite svojej diplomovej práce niekoľkokrát. Zopakovala to na tlačovej konferencii po tom, čo ju premiér Andrej Babiš ako poslednú ministerku novej vlády uviedol do úradu. Babiš novinárom povedal, že ide o kampaň a ministerka má jeho podporu. „Veľmi ma táto kauza mrzí, pretože tá téma, o ktorej som v diplomovej práci písala, bola témou, ktorá ma zaujímala. Naozaj som sa tomu venovala mnoho mesiacov, využívala som rôzne zdroje. Žiaľ, nemôžem vylúčiť, že som niekde zabudla uviesť citáciu, ale určite nie úmyselne,“ povedala Malá. Upozornila, že práca v poriadku prešla kontrolným systémom a na skúške ju obhájila.

Stredajšie vymenovanie Malej do funkcie ministerky spravodlivosti sprevádzala kritika najmä zo strany opozície. Tá jej vyčítala okrem iného výrok o možnom odklade stíhania premiéra Andreja Babiša do skončenia volebného obdobia. Kritika sa týkala aj kvality vzdelania Malej z bratislavskej Paneurópskej vysokej školy a podnikania jej manžela v oblasti konkurzných konaní a nebankových pôžičiek.