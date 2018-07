Sopko o internete na školách: Umožnime im, aby si našli pripojenie samy

BRATISLAVA - Je potrebné, aby si školy našli výhodnejšie pripojenie na internet samy. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Sopko (OĽaNO) v súvislosti s rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave, ktorý uplynulý týždeň (25.7.) rozhodol v prípade nového poskytovateľa internetu v školách.

"Nastal čas, aby sme prehodnotili zmysel a efektívnosť 54-milónového, centrálne dodávaného, predraženého a nekvalitného internetu do slovenských škôl," poznamenal Sopko. Podľa neho je potrebné školám umožniť, aby si výhodnejšie pripojenie našli samy. "To napokon už v dnešnej dobe robí 1317 z nich. Namiesto centrálne nanúteného internetu navrhujeme zaviesť paušálny príspevok pre školy, aby si dokázali vo vlastnej réžii zabezpečiť internetové služby. Internet v školách má slúžiť žiakom a študentom a nie uspokojovať potreby určitých firiem v IT sektore," doplnil Sopko.

Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uviedol, že pokiaľ ide o navrhované riešenie paušálneho príspevku, "je dôležité myslieť aj na malé školy, ktoré máme aj na územiach, ktoré nie sú pokryté internetom. V týchto regiónoch je potrebné dobudovať infraštruktúru a školy pripojiť. Je preto otázne, či je napr. toto možné riešiť paušálnym príspevkom".

"Ak sa ministerstvo chce angažovať na celoštátnej úrovni, nech radšej zabezpečí kvalitné školenia pre správcov školských sietí. Ďalším krokom by bolo ich zaplatenie z navrhovaného paušálneho príspevku pre školu, pretože aj ich práca je v školstve nedocenená," poznamenal poslanec NR SR. Rezort školstva poznamenal, že vládou schválený Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania počíta aj s finančnou podporou technického personálu na správu informačno-komunikačných technológií v školách.

Krajský súd v Bratislave rozhodoval v stredu (25.7.) o poskytovateľovi internetu v školách v prípade projektov Infovek 2 a Edunet_SK. Zamietol žalobu od Slovak Telekomu a za pravdu dal Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Potvrdil hovorca súdu Pavol Adamčiak.

Rezort školstva potvrdil, že čaká na právoplatnosť súdneho rozhodnutia. Rovnako poznamenal, že otvorené sú všetky možnosti, pokiaľ ide o riešenie zabezpečenia internetového pripojenia pre školy. "Nestačí sa však rozprávať len o internetovom pripojení. Rovnako dôležité je poskytnúť školám kvalitné, bezpečné a garantované pripojenie aj k agendovým a vzdelávacím systémom, ktoré rezort školstva prevádzkuje," uzavrel rezort školstva.