Deň D novej vlády v Česku je tu: Komunisti rozhodli, Babišov kabinet podporia

"Poviem to stručne, som nespokojný," uviedol predseda KSČM Vojtěch Filip v rozhovore pre MF DNES. "Na rovinu hovorím, že o správaní Andreja Babiša ústrednému výboru našej strany nebudem klamať. To by som si v živote nedovolil. Ale znamená to, že tiež nemusím získať podporu pre návrh, aby sme tolerovali budúcu vládu. To je realita," povedal Filip.

Dôvodov na naštvanie mal niekoľko. Prekážalo mu, že sa na valnom zhromaždení do dozornej rady elektrárenskej spoločnosti ČEZ nedostal audítor Jan Vaněček i to, že sa dopredu nedozvedel meno novej ministerky spravodlivosti Taťány Malej, ktorá teraz čelí afére pre svoju diplomovú prácu.

Komunisti tiež mali výhrady k ministrom zdravotníctva Adamovi Vojtěchovi a dopravy Danovi Ťokovi, ale Babiš ich aj tak do svojej druhej vlády opäť nominoval. Prezident Miloš Zeman je však presvedčený, že vláda dôveru dostane, opak by podľa neho bol dôkazom "neschopnosti ďalekého výhľadu zo strany komunistov".

KSČM bude v Snemovni tolerovať menšinovú vládu ANO a ČSSD

Širšie vedenie KSČM dnes rozhodlo, že komunisti v Snemovni podporia pri hlasovaní o dôvere menšinovú vládu hnutia ANO a sociálnej demokracie. Vyplýva to z informácií ČTK a podľa náznakov odchádzajúcich členov vedenia. Rokovanie straníckeho ústredného výboru začalo v centrále KSČM na ulici Politických väzňov o 09:00.

Komunisti si pre toleranciu kabinetu verejne kládli predovšetkým programové požiadavky. Pred dvomi týždňami uzniesli, že toleranciu vlády ÁNO a ČSSD zvážia, ak jej programové vyhlásenie bude obsahovať sedem základných programových požiadaviek komunistov. Kabinet by mal podľa nich napríklad presadiť predpis o všeobecnom referende, zvyšovať minimálnu mzdu, zdaniť cirkevné reštitúcie a chrániť prírodné bohatstvo ČR okrem iného tým, že by vodné zdroje prešli do vlastníctva štátu, krajov a obcí, či ochranou ťažobných ložísk pred "prevodom do zahraničných rúk".

Prezident Miloš Zeman vymenoval novú vládu premiéra Andreja Babiša (ANO) v stredu. Sociálni demokrati obsadili päť kresiel, zvyšné miesta získalo ANO. Prezident ale odmietol vymenovať nominanta ČSSD Miroslava Pocheho ministrom zahraničia a poveril dočasným vedením rezortu šéfa ČSSD Jána Hamáčka, ktorý sa súčasne stal ministrom vnútra.