Moderátorka sa preslávila po celej krajine: Stačil na to jej odev a úrady postavila na nohy

V poslednom čase bolo uväznených najmenej deväť ľudí, medzi nimi niekoľko žien. Kráľovstvo ako posledná krajina pustilo v nedeľu za volanty automobilov aj ženy, avšak objavujú sa aj správy o prenasledovaní aktivistov, ktorí si želajú ďalšie uvoľnenie pravidiel týkajúcich sa žien.

Medzi novo zatknutými je tiež Hatún Fásíová, čo potvrdili ľudia z jej okolia. Informácia o jej zadržaní sa objavila v stredu na twitteri, ale svedkovia sa podľa agentúry Reuters boja hovoriť a poskytnúť detaily.

Fásíová sa naposledy pripojila k internetu minulý štvrtok. Chcela v nedeľu vziať so sebou do auta niekoľko novinárov. Fásíová je profesorkou na univerzite kráľa Sauda a prispieva aj do denníka Ar-Rijád. Patrí k bojovníčkam za práva žien a bola medzi tými, ktorí požadovali zrušenie zákazu šoférovania pre ženy. Svoj vodičský preukaz v kráľovstve dostala prevodom vodičského oprávnenia, ktoré získala v cudzine. "Je to, ako keby som bola uznaná za plnohodnotnú občianku," povedala denníku Arab News.

Podľa prokurátora v júni zadržali 17 ľudí a osem z nich neskôr prepustili. Úrady zadržaných vinia z kontaktov v cudzine, miestne médiá označujú tieto osoby za zradcov. Podľa prokuratúry bolo proti deviatim zo zadržaných zistených dostatok dôkazov.

Rifáíová pracuje pre televíznu stanicu Al-Án a komisia pre audiovizuálne médiá oznámila, že bude jej prípad vyšetrovať bez ohľadu na to, že žena opustila kráľovstvo. Dôvodom je jej údajné nepatričné ​​oblečenie. Rifáíová ale povedala, že "na sebe mala slušné šaty". Saudská Arábia od žien očakáva, že budú chodiť zahalené v abajach a so zakrytými vlasmi.