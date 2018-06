Mladík (†22) nahovoril priateľku (19) na šialenú vec: Varovné VIDEO, neurobte rovnakú chybu

MINNESOTA - Minulý rok v júni došlo k tragickému incidentu. Mladého YouTubera Pedra Ruiza zastrelila jeho priateľka Monalisa Perezová pri kaskadérskom kúsku. Malo ísť o video, ktoré im získa tisíce sledovateľov na známom portáli, no namiesto toho ho prokurátori zverejnili v piatok ako odstrašujúci príklad. Mladík totiž nechal na seba vypáliť guľku z jednej z najsilnejších zbraní na svete desert eagle a ochrániť ho mala iba hrubá kniha.

Monalisa Perezová, ktorá bola v tom čase tehotná s druhým dieťaťom, sa priateľovej myšlienke najprv vzpierala. Pred tragédiou na Twitteri napísala: "Ja a Pedro ideme natočiť pravdepodobne jedno z najnebezpečnejších videí. Jeho nápad, nie môj!"

Zdroj: YouTube

V osudný deň mladík do kamery povedal, že na svojom kanáli bude robiť "šialené veci". "Tu je moja priateľka Monalisa, aby mi pomohla s mojím prvým videom. Tak zlatko, poďme a ukážme im, čo tu máme," povedal mladík a pochválil sa zbraňou desert eagle na červenom vankúši.

Zdroj: YouTube

Potom ukázal, ako zbraň sedí v ruke, jej veľkosť aj veľkosť náboja. "Cieľom tohto videa je, že chcem skutočne zistiť, či 50-kalibrová guľka môže prejsť knihou," vysvetlil Pedro. "Dúfam, že trafí knihu a nie mňa, ale Monalisa je osobou v mojom živote, ktorej najviac dôverujem, takže ak zomriem, som pripravený ísť do neba. Ak zomriem, som pripravený na Ježiša," tvrdil nebojácne mladík a dodal: "Pravdepodobne ma nepustí cez bránu, lebo robím hlúposť, ale verím, že priateľka trafí knihu a nie mňa."

Portál MailOnline zverejnil aj prepisy ich rozhovoru, ktorý odznel pred streľbou. "Zlatko, nemôžem, neurobím to. Nechcem byť zodpovedná," bránila sa Monalisa. "Mám strach. Zlatko, ak ťa zabijem, čo sa stane s mojím životom. Nie, to nie je v poriadku." Pedro ju však presviedčal, že ak trafí knihu, nič zlé sa nestane. "Poď, batérie sa vybíjajú. Poď bližšie." Monalisa nakoniec vystrelila do približne 4 cm hrubej encyklopédie, ktorú jej priateľ držal pred svojou hruďou, ale guľka ňou ľahučko prenikla a mladého otca smrteľne zranila. Nepomohla mu už ani privolaná záchranka.

Zdroj: Twitter/monalisaperez25, FB

Monalisa skončila na súde, kde sa priznala k zabitiu druhého stupňa. Začiatkom roka si vypočula verdikt 180 dní za mrežami, ktoré si odsedí v 10-dňových intervaloch počas troch rokov. Zároveň má doživotne zakázané vlastnenie strelnej zbrane a v podmienke zostane 10 rokov. Súhlasila s tým, že z toho prípadu sa nebude snažiť vyťažiť žiadny finančný zisk.