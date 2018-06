Odmietate migrantov s nárokom na azyl? Tvrdý Macron toho má dosť, žiada trest

Emmanuel Macron, Zdroj: SITA/AP

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že by súhlasil s finančnými sankciami voči krajinám Európskej únie, ktoré by odmietali migrantov s preukázaným nárokom na azyl. Podľa agentúry Reuters to povedal v sobotu po stretnutí so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom.