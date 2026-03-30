Spaľovňa Slovnaftu je stále v procese EIA, výsledok sa nedá prejudikovať

BRATISLAVA - Projekt bratislavskej spaľovne Slovnaftu je naďalej v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), pričom výsledok záverečného stanoviska v tejto chvíli nie je možné prejudikovať. V reakcii na opozičné KDH, ktoré projekt aj proces EIA kritizuje, to uviedol odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
„Predstavitelia KDH by si mali doštudovať aspoň základné vedomosti o procese EIA, a nie šíriť hystériu a klamstvá. Ak by totiž disponovali elementárnymi znalosťami, vedeli by, že proces EIA je maximálne transparentný, otvorený a odborný,“ deklaruje rezort. Podľa MŽP je kľúčové, že zámer investora nepovoľuje, ale posudzuje a hodnotí predpokladané vplyvy činnosti na životné prostredie. Tvrdí, že vďaka iniciatíve a tlaku ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) investor upravil parametre projektu, ktorý bol pôvodne predimenzovaný.
„Investor po verejnom tlaku šéfa envirorezortu prehodnotil svoj pôvodný zámer a zreálnil a znížil kapacity projektu takmer o 100.000 ton ročne - v tomto prípade znížil pôvodne plánovanú kapacitu energetického zhodnotenia odpadov z takmer 317.000 ton na 220.000 ton,“ vysvetlilo ministerstvo. Priblížilo, že investor v predloženej dokumentácii deklaruje, že nebude zhodnocovať odpad zo zahraničia.
Projekt by znamenal zvýšenú environmentálnu aj zdravotnú záťaž pre obyvateľov
MŽP pri projekte novej spaľovne argumentuje, že Slovensko nemá vybudovanú základnú infraštruktúru v odpadovom hospodárstve a odpad, ktorý sa už nedá ďalej triediť alebo recyklovať, nemá kde spracovať a je odkázané na jeho vývoz do zahraničia. Nová spaľovňa súkromnej spoločnosti Slovnaft v Bratislave by priniesla do hlavného mesta približne 24 kamiónov odpadu denne. Upozornili na to poslanci opozičného KDH na pondelkovej tlačovej besede s tým, že projekt by podľa nich znamenal zvýšenú environmentálnu aj zdravotnú záťaž pre obyvateľov. Podľa ich informácií sa EIA v týchto dňoch blíži k záveru.
Centrum energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) má vzniknúť v rámci existujúceho areálu rafinérie Slovnaft v Bratislave. Bude pozostávať z prevádzky na dotriedenie odpadu a zariadenia na zhodnocovanie odpadu. Spádovou oblasťou pre zariadenie je západné Slovensko. Výstavba CEZO by sa mala uskutočniť v období rokov 2025 až 2029 a uvedenie do prevádzky sa predpokladá v roku 2029, respektíve 2030. Viac ako dve tretiny bude tvoriť štandardný zmesový komunálny odpad a menej ako tretinu ťažko spracovateľný priemyselný odpad vrátane odpadu zo Slovnaftu.