Napätie na proteste proti Benešovým dekrétom: Polícia odviedla politika Maďarskej aliancie

BUDAPEŠŤ/BRATISLAVA - Maďarská vláda považuje princíp kolektívnej viny za neprijateľný a pravidelne na to upozorňuje aj slovenskú vládu. Napísal to na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v reakcii na skutočnosť, že z protestu Postavme sa proti kolektívnej vine v súvislosti s Benešovými dekrétmi v Bratislave polícia v piatok večer odviedla politika Maďarskej aliancie Örsa Orosza.
Zadržanie a prepustenie Orosza
„Na demonštrácii v Bratislave proti Benešovým dekrétom polícia zadržala Örsa Orosza, pretože mal na košeli nápis, že spochybňuje dekréty. Okamžite som kontaktoval predsedu Maďarskej aliancie a rečníka demonštrácie Lászlóa Gubíka. Práve ma informoval, že Örs Orosz bol prepustený a nebude proti nemu začaté žiadne konanie,“ napísal Szijjártó.
Protest proti kolektívnej vine
Na Hlavnom námestí v Bratislave sa v piatok podvečer konal protest Postavme sa proti kolektívnej vine, ktorý organizuje platforma mladých Maďarov žijúcich na Slovensku Köz.ügy - Vec spoločná. Cieľom demonštrácie bolo vyjadriť nesúhlas s pokračujúcim uplatňovaním princípu kolektívnej viny, konfiškáciou majetku na základe Benešových dekrétov a s novelou Trestného zákona.
Podľa novely Trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť koncom decembra 2025, môže byť každý, kto verejne spochybní povojnové usporiadanie, ktoré pripravilo tisíce Maďarov o majetok a občianstvo, odsúdený na šesť mesiacov väzenia.