Maďarsko odmieta kolektívnu vinu na Slovensku: Výbor varuje pred vyvlastňovaním a diskrimináciou

BUDAPEŠŤ/BRATISLAVA - Zahraničný výbor maďarského Národného zhromaždenia prijal v pondelok uznesenie o neprijateľnosti uplatňovania princípu kolektívnej viny na Slovensku. Pre agentúru MTI to uviedol predseda výboru Zsolt Németh.
Kolektívna vina neakceptovateľná
Németh zdôraznil, že princíp kolektívnej viny považuje Budapešť za obzvlášť neprijateľný, keď by sa zmeny vlastníctva a vyvlastňovanie pôdy mali diať bez primeranej kompenzácie, na základe stále platných právnych dôsledkov, a to na etnickom základe.
Podľa jeho slov sa v uznesení tiež uvádza, že maďarská strana je otvorená hľadaniu vhodného riešenia problému, keďže medzi oboma krajinami sa v posledných rokoch rozvinula seriózna konštruktívna spolupráca, ktorá „poskytuje dobrý základ pre nájdenie vhodného riešenia takýchto zložitých otázok“. Maďarský parlamentný výbor uvedené uznesenie postúpi aj výboru Národnej rady SR pre zahraničné veci, dodal Németh.
Podľa novely trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť koncom vlaňajšieho decembra, môže byť každý, kto verejne spochybní povojnové usporiadanie, ktoré pripravilo tisíce Maďarov o majetok a občianstvo, odsúdený na šesť mesiacov väzenia, napísal vtedy server index.hu.
Novela vyvolala kritiku Maďarov
Prezident SR Peter Pellegrini novelu podpísal vlani pred Vianocami. Okrem iného stanovuje trestný čin spochybňovania povojnových Benešových dekrétov. Zverejnená bola 27. decembra a nadobudla okamžitú účinnosť. Od svojho prijatia zákon vyvolal nespokojnosť maďarskej menšiny na Slovensku a vyvolal ostrú kritiku aj zo strany maďarských politických osobností, dodal index.hu.