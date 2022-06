Dohody o neútočení v koalícii sú opäť len zbožným prianím: Malo to byť stretnutie mocných, Matovič to vidí inak

BRATISLAVA - Počas včerajšieho dňa sme mohli byť svedkami zaujímavého posolstva šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina). Ten priznal, že prebehli rokovania medzi ním a premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) a Richardom Sulíkom (SaS). Vraj sa dohodli na tom, že útoky zo strany Igora Matoviča (OĽaNO) prestanú. Premiér Heger síce stretnutia potvrdil, no bližšie informácie k ním podrobnejšie neposkytol. Matovič sa po správach, že by mal prestať s útokmi, nestačil diviť.

Kollár hovoril o stretnutí viac. Premiér mal prisľúbiť Sulíkovi, že osobné útoky zo strany ministra financií a lídra OĽaNO Igora Matoviča sa skončia. Takto to prezentoval Kollár. Ten trvá na potrebe riešenia situácie v koalícii a návrate SaS k rokovaniam na koaličnej rade.

Stačia nám útoky zo strany opozície, netreba ich ešte aj vo vnútri koalície

Na margo situácie v koalícii šéf parlamentu poznamenal, že útokov je dosť zo strany opozície a nepotrebujú ich aj partneri medzi sebou. "Bude sa snažiť upokojiť situáciu aj pán premiér," dodal Kollár. Na otázku, prečo nebol na stretnutí aj Matovič, odpovedal, že chcel mať výsledok a niekam sa posunúť. Vysvetlil, že medzi Sulíkom a Matovičom je istá osobná animozita či averzia a možno by sa už len z princípu dohodnúť nechceli. Kollár však zdôraznil, že Matovič o stretnutí vedel a nekonalo sa poza jeho chrbát.

"Ako predseda vlády chcem občanov informovať, že obrusujem názorové hrany, znižujem osobné animozity medzi členmi koalície, ale necítim potrebu o tom dennodenne informovať. Robím to v záujme plnenia ambiciózneho vládneho programu, aby sme napriek bezprecedentným krízam od vzniku nášho štátu doviedli Slovensko k riadnym voľbám v lepšej sociálnej i hospodárskej kondícii," potvrdil neskôr toto stretnutie aj premiér. Ten však nijak nešpecifikoval akékoľvek závery o "zákaze útokov".

O žiadnom zákaze útokov neviem, tvrdí Matovič

O ničom takom nevie ani Igor Matovič, ktorý sa v utorok objavil v debate konzervatívneho denníka Postoj. "Mne zatiaľ nepovedal, že nemám útočiť,“ reagoval Matovič na údajný sľub premiéra Eduarda Hegera Richardovi Sulíkovi. "Aj mne sa niekedy stane, že sľúbim za niekoho niečo, čo nemám potom v moci, takže uvidím, ako to Edo vybaví," doplnil líder OĽaNO.

V prípade balíka je Matovič už bezradný

Matovič sa dotkol aj témy aktuálneho prorodinného balíka, ktorý však po vete prezidentky druhýkrát už parlamentom prejsť nemusí, a to aj preto, že sa voči prelomeniu veta búria viacerí poslanci, ktorí predtým za balík hlasovali. Neskrýva teda svoju bezradnosť. "Sľúbil som rodinám, že ich nenechám v štichu a že pomoc presadím. Ale úprimne priznávam, fakt neviem ako," reagoval Matovič na alternatívu, ak balík druhýkrát parlamentom neprejde. Je to totiž aj prorodinný balík, ktorý do značnej miery rozmetal vládnu koalíciou a názorovo rozdelil hlavne SaS od zvyšku koalície.