TRAGIKOMÉDIA v koalícii! Hlasovanie s fašistami oživilo nenávisť: FOTO Zúfalý Sulík tesne po... píše odkaz Matovičovi?

VIDEO Poslanci hlasujú o prelomení veta o prorodinnom balíku Matoviča:

Celá rokovacia sála dnes burácala potleskom hlavne príslušníkov z klubov OĽaNO a Sme rodina, keď sa za asistencie 78 poslancov podarilo krehko prelomiť veto prezidentky Zuzany Čaputovej v prípade tohto balíka. Na prelomenie bolo totiž treba minimálne 76 poslancov. Stačilo by teda, aby čo i len dvaja poslanci nezahlasovali za toto veto a nemuselo byť prelomené. V parlamente a dokonca v koalícii boli osoby, ktorým prekážal fakt, že budú hlasovať na prelomení veta s extrémistami z ĽSNS, no napriek tomu sa to stalo.

Premiér je spokojný

Rodiny sú bližšie k významnej pomoci štátu aj od budúceho roka. Konštatuje to premiér Eduard Heger (OĽaNO). Ocenil tiež, že koaličná SaS "balíček" nevetovala. "Pre stabilitu koalície je dôležité, že najväčší poslanecký klub OĽaNO nakoniec zostal jednotný. Poctivou diskusiou sa naše názory priblížili a rodiny sú bližšie k významnej pomoci štátu aj od budúceho roka," poznamenal Heger na sociálnej sieti. Je podľa neho tiež poučením, že do hľadania spoločných riešení treba investovať viac energie a vzájomnej empatie.

ZASE SME BLIŽŠIE K POMOCI RODINÁM Dnešným schválením balíčka sa naplnila dohoda z koaličnej rady, že o ňom rozhodne... Posted by Eduard Heger - predseda vlády SR on Wednesday, June 22, 2022

Prezidentka ide so zákonom pred Ústavný súd

Zuzana Čaputová drží svoj sľub a po prelomení veta je odhodlaná celý balík odovzdať na posúdenie Ústavnému súdu SR do Košíc.

Stančík sa rozhodol napriek prísľubu hlasovať za prelomenie veta

Ten, ktorý bol na sociálnych sieťach dnes už viac ako dostatočne pranierovaný je určite poslanec Andrej Stančík, ktorý pre SME povedal, že s fašistami na prelomení veta hlasovať nemieni. "Ak by to malo prejsť len prispením hlasov fašistov, návrh nepodporím vôbec," povedal doslova Stančík ešte 13. júna. Aj vďaka jeho kladnému hlasovaniu však bolo dnešné veto prelomené.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Našli sa aj takí, ktorí sľub splnili

Boli tu však aj ďalší, ktorí vopred oznámili svoj zámer nehlasovať za prelomenie veta. Išlo o poslancov zo Za ľudí, ktorí však svoj sľub dodržali a skutočne za návrh a prelomenie veta nezahlasovali. Ide o také mená ako Šeliga, Pivková, Žitňanská či Šuteková. Títo poslanci síce nehlasovali proti, ale zdržali sa.

Galéria fotiek (6) Zdroj: NR SR

Zvolili si hazard, pridal svoj pohľad Šeliga

Šeliga zlyhanie kolegov komentoval ako "víťazstvo politiky". "Je to hazard s pomocou pre ľudí, ktorí je potrebujú. Situácia sa pritom dala vyriešiť úplne bezpečne tak, aby sa peniaze k ľuďom dostali a bez pomoci fašistov. Tieto riešenia sme partnerom ponúkali, ale zvolili si hazard," popísal Šeliga.

ŽIAĽ, ZVÍŤAZILA POLITIKA Veto prezidentky bolo prelomené a inflačná pomoc je tak ohrozená. Je to hazard s pomocou pre... Posted by Juraj Šeliga on Wednesday, June 22, 2022

Je to smutné, pridal sa Sulík

Podobne znechutených statusov, najmä z radov liberálov však bolo po sociálnej sieti viac. Svoj pridal aj šéf SaS Richard Sulík, ktorého sme na rokovaní vlády na chodbe prichytili krátko po parlamentnom hlasovaní. Z fotografie sa zdá, že svoj status písal práve v tej chvíli. Môžeme sa však aj mýliť a je celkom reálna možnosť, že píše dokonca nejaký odkaz ministrovi financií. :-)

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podľa neho je smutné, že k prelomeniu veta došlo za asistencie OĽaNO a fašistov. Sulík si to myslí hlavne pre to, že tento balík podľa ich záverov pripraví o verejné financie najskôr samosprávy a následne aj občanov.

Obeťou nechutného spojenia OĽaNO s fašistami na prelomenie veta pani prezidentky sú spoločné verejné financie nás všetkých. #smutné Posted by Richard Sulik on Wednesday, June 22, 2022

Matovič obvinil SaS zo spolupráce s Republikou

SaS navyše reagovala na posledné slová Matoviča o tom, že by liberalí údajne rokovali s opozičnými zoskúpeniami. "Strana SaS popiera akékoľvek rokovania s opozíciou o hlasovaní pripomienok prezidentky. Útoky Igora Matoviča však neustále pokračujú. Aj z toho dôvodu sa opätovne odmietame zúčastňovať koaličných rád. Igor Matovič len a len klame a robí to tesne po tom, ako jeho poslanci prelomili veto prezidentky spolu s fašistami," odkazuje tlačové oddelenie SaS.

Matovič totiž na brífingu po hlasovaní bez akýchkoľvek dôkazov prezradil, že vraj existovala spolupráca medzi SaS a Republikou a že budú hlasovať za veto prezidentky. Toto údajné konanie malo presvedčiť váhajúcich poslancov za OĽaNO, aby zahlasovali za prelomenie veta, a to aj za cenu spolupráce s kotlebovcami.

Zmier ohľadom návratu SaS na koaličné rady trval len necelý deň

Na druhej strane sa však odohral priam Guinessov rekord v krátkosti, za akú bola dôvera SaS opäť odvrátená. Tá sa totiž pred istým časom odmietla zúčastňovať na koaličných radách a ku konečnému zmieru prišlo len dnes, čo vyhlasoval v tlačovej správe aj premiér Heger. Liberáli sa tak mali vrátiť na koaličné rady, avšak po poslednom výstupe Matoviča svoje rozhodnutie berú späť a účasť na koaličných radách naďalej odmietajú.

Vyjadrila sa aj predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková z SaS, ktorá ironicky pogratulovala poslancom, že dopomohli k tomu, že platy učiteľov a zdravotníkov sa na úkor tohto balíčka zvyšovať nebudú.

Čierna ovca klubu OĽaNO - Juraj Krúpa

Ten, kto sa však pri hlasovaní v celkom klube OĽaNO ako jediný zdržal, bol poslanec Juraj Krúpa. Novinárom povedal, že narazil na svoju červenú čiaru, keď nevedel so sebou urobiť kompromis, pričom jeho červená čiara je hlasovanie s "fašistami".

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Očakáva, že hlasovanie s poslancami z ĽSNS bolo jednorazovou záležitosťou. "Bolo nám povedané, že sa to už nezopakuje," povedal s tým, že poslanci intenzívne rokovali s vedením OĽaNO. "Veľa vecí zarezonovalo, veľa vecí sme si povedali. Očakávam, že aj niektoré situácie, ktoré vznikali, sa už nebudú opakovať. Možno aj to bol ten dôvod, prečo sa moji kolegovia rozhodli takto hlasovať. Majú očakávania, že niektoré veci sa zmenia," skonštatoval.

Vedenie OĽaNO malo podľa jeho slov povedať poslancom, že ich výhrady sú relevantné, opodstatnené a budú reflektované v budúcnosti. Nekonkretizoval, o aké zmeny má ísť. Poslanci podľa Krúpu hlasovali slobodne. "Neboli žiadne vyhrážky ani žiadne vydieranie," dodal.

Kritiku adresoval aj Pellegrini

Peter Pellegrini z Hlasu-SD neskôr na brífingu objasňoval, o čom sa dnes vlastne hlasovalo a v čom všetkom má tento balík hlavné medzery. Poslanci za Hlas boli tí, ktorí sa pri hlasovaní zdržali. "Igor Matovič nemusí visieť na šnúrkach Kotlebových alebo fašistických gatí. Hlas povedal jasne, že podporí aj tento prorodinný balíček, ale žiadali sme jednorazovú pomoc 1,6 milióna pracujúcim a aj tým, ktorí poberajú dôchodky," podmienil podporu poslancov Hlasu Pellegrini.

Dočasné víťazstvo Matoviča, hodnotí politológ

V prípade tohto veľmi vypätého dňa v parlamente sme oslovili aj politológa Radoslava Štefančíka, ktorý mal k dnešnému prelomeniu veta prezidentky určite čo povedať.

Ako vnímate prelomenie veta prezidentky v prípade prorodinného balíka Igora Matoviča?

Ako dočasné víťazstvo Igora Matoviča, ktoré pocítia najmä samosprávy. A keďže služby samosprávy sú financované z peňazí, ktoré buď štátu alebo priamo obciam a mestám posielajú daňoví poplatníci, samosprávy buď tieto služby zrušia, obmedzia alebo zdvihnú ich cenu. V konečnom dôsledku sa tak voda preleje z jedného pohára do druhého. Igor Matovič bude za pekného, predstavitelia samospráv za hnusných, ale občan bude na tom stále rovnako.

Prekvapuje vás, že poslanec Andrej Stančík vyhlasoval, že s fašistami na prelomení veta hlasovať nebude a napriek tomu bolo veto takto prelomené? Rozhodol klub v tomto prípade OĽaNO a jeho vedenie?

Nie. Otázne je, čo mu Igor Matovič sľúbil, prípadne čím mu pohrozil. Aj v minulosti sme boli svedkami, že niektorí poslanci z večera do rána zmenili svoj principiálny názor, len netušíme, ako boli pri zmene motivovaní.

Galéria fotiek (6) Zdroj: archív R.Š.

Je toto pokračovanie istej novej koalície OĽaNO, Sme rodina a extrémistov?

Koalíciou by som to nenazýval, skôr názorovým spoločenstvom, ktoré sa ale zakrátko môže zopakovať napríklad pri hlasovaní o právach homosexuálov, prípadne zákaze interrupcií.

Ako sa asi teraz cítia predovšetkým voliči OĽaNO?

Väčšina voličov OĽaNO už precitla pár týždňov po voľbách. Tí ušli ako prví. Zvyšku voličov OĽaNO tento druh spolupráce neprekáža. Preto sa domnievam, že OĽaNO alebo Igorovi Matovičovi spolupráca s extrémistami výrazne neublíži. Obávam sa však toho, s akým „fenomenálnym“ nápadom príde šéf OĽaNO na budúce.