Potupujúce výsledky PRIESKUMU: Koniec súčasnej vlády si už želá viac ako polovica opýtaných!

Agentúra AKO uskutočnila pre TV JOJ telefonický prieskum na vzorke tisíc ľudí starších ako 18 rokov v dňoch 7.6.-10.6. 2022. Väčšina Slovákov (56,7%) si podľa posledných výsledkov už želá koniec súčasnej vlády. Koniec Hegerovej vlády si neželá len niečo cez tretinu opýtaných (36%).

Koniec vlády si v prieskume želajú skôr ženy

Koniec vládnej koalície chcú viac ženy (59%) než muži (55%) a ľudia v stredných rokoch. Až 63 percent ľudí vo veku 50 až 65 rokov si želá koniec vlády. Potom sú tu občania vo veku 34 až 49 rokov (58 %) a ľudia vo veku 66 a viac rokov (54%).

To, aby vláda skončila svoju činnosť chcú tiež menej vzdelaní ľudia (64%), no so stúpajúcim vzdelaním klesá podiel tých, čo si prajú koniec vládnutia, stredoškoláci (58%) a vysokoškolaci (42%).

Prieskum podľa strán je bez prekvapenia

Aj keď to nie je veľké prekvapenie, oveľa častejšie si želajú pád vlády voliči opozície: Republika (97%), Smer-SSD (95%), Hlas-SD (89%) a SNS (82%).

Spokojnosť so súčasnou vládou vyjadrili naopak voliči OĽaNO (86%), SaS (76%), Sme rodina (45%).