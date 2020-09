Minister vnútra vypísal výberové konanie na policajného prezidenta

"Zatiaľ je platná právna úprava na to, ako sa to bude robiť. My sme si zo zákona splnili povinnosť, ja som to dnes vypísal a bude vyhlásené výberové konanie. Zmena pravidiel nejde len zo dňa na deň. Vyžaduje si to aj legislatívnu zmenu," komentoval.

Mikulec doplnil, že čím viac ľudí sa do výberového konania prihlási, tým lepšie sa bude vyberať. Policajný zbor od septembra vedie dočasný prezident Peter Kovařík, nastúpil po odchode Milana Lučanského. Zmena voľby policajného prezidenta má byť súčasťou reformy polície, ktorú avizovala vláda vo svojom programovom vyhlásení.