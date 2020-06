Bugárovo tajomstvo z Maldív: Kočner stretnutie plánoval, pridať sa mal aj známy oligarcha!

O stretnutí Kočnera s Bugárom sme vás ešte v roku 2018 exkluzívne informovali. V marci toho roka sa totiž na jednom mieste a v ten istý čas obaja stretli na Maldivách počas dovolenky. "Videli sme sa aj s ďalšími ľuďmi zo Slovenska, napríklad s exmanželkou pána Drobu. Náhoda je blbec," komentoval vtedy Bugár toto stretnutie. Kočner najskôr stretnutie popieral a zľahčoval to. "Jedine podľa svedkov jehovových," odpovedal na otázku Kočner.

Naplánované

Portál Aktuality.sk však prichádza s novinkami o tomto stretnutí. Stretnutie údajne vôbec nemalo byť náhodné. Kočner mal na stretnutí byť aj v spoločnosti oligarchu Štefana Czucza. Práve cez neho sa mal Kočner usilovať o stretnutie s Bugárom, keďže Cucz sa často označuje za sponzora Mosta-Híd. Kočner chcel napríklad 8. marca 2018 zistiť aj číslo vily, v ktorej Bugár býva a zisťoval aj informácie o jeho pobyte na Maldivách.

„Kde si ? Niečo by som Ti prišiel povedať,“ pýta sa v komunikácii cez aplikáciu Whatsapp Kočner Czucza. Ten neodpovedal, tak sa ho Kočner spýtal ešte raz kde je. „Vila 146,“ odpovedal odrazu Czucz. Kočner sa následne začal ešte viac zaujímať aj o osobu "B". Kontext správ naznačuje, že by malo ísť práve o bývalého šéfa Most-Híd. „Kedy odlieta B?“ zisťoval ďalej Kočner.

Posledné detaily

Na druhý deň si Kočner s Cuczom dohadovali stretnutie. „Tak ideš na kafe ?“ „Za 10 min.“ „Vila 146.“ Konverzácia sa následne dotýkala súdržnosti vládnej koalície, ktorej velenie v tom čase ešte stále nemal v rukách Peter Pellegrini. Kočner bol rád, že koalícia Most-Híd, Smer a SNS vydrží. „Jasné že sa teším. Všetci sa tešíme. Béla je KRÁL,“ píše Kočner v ďalej správe.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Po tom, ako sa prevalilo stretnutie Bugára a Kočnera na Maldivách si Kočner dokonca zosúlaďoval odpovede, aby boli rovnaké s Bugárovými, keďže médiá sa tejto téme v marci 2018 intenzívne venovali. „Zisti mi či to Béla priznal. Potrebujem vedieť čo im presne povedal. Nech sa zhodneme,“ píše Cuczovi Kočner. "OK Idem zistit," odpisuje Cucz.

Následne Kočner poskytol médiám už známe stanovisko. „Nestretol som sa s pánom Bugárom, pretože výraz "stretnúť sa" (s niekým) u mňa znamená "mať dohodnuté stretnutie. Iný je výraz "stretnúť niekoho", tzn. "náhodne na niekoho natrafiť". Takže, keďže Vaša otázka bola či "som sa s pánom Bugárom stretol" tak odpovedám "nie". Pokiaľ by ste sa chceli doplňujúco opýtať či "som pána Bugára stretol", tak moja odpoveď je "áno", pána Bugára som zahliadol v reštaurácii, pozdravil som ho (ako prvý, keďže som mladší), on odzdravil. Žiaden iný kontakt medzi nami neprebehol,“ vyhlásil vtedy Kočner.

"Som sa z toho pekne vykrútil," pochválil sa Cuczovi následne Kočner. "Vsak si neklamal," dodal Cucz.

Prekvapený Bugár

Zverejnená komunikácia medzi Cuczom a Kočnerom Bugára poriadne prekvapila. Mal dokonca problém uveriť, že prebehla. „Pochybujem o tom, s pánom Czuczom sa poznám naozaj dlho,“ povedal Bugár. K téme raňajky s Kočnerom na Maldivách však prezradil aj čo-to viac. „Možno si niečo želal, ale ja mám vlastnú hlavu. Ak by čokoľvek chcel, pošlem ho niekde. To som nedovolil nikomu, aby mi kecal do politiky, či to bol Világi alebo hocikto,“ uisťuje bývalý šéf Most-Híd. „Povedal som mu len to, čo desiatkam ďalších Slovákov. Že neviem, čo bude, možnože sa budem musieť z dovolenky vrátiť skôr,“ pokračuje Bugár.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Cucz mal spolu s Bugárom ambíciu sa od Kočnera dištancovať, čo tiež môžu potvrdzovať niektoré správy. Kočner sa totiž pokúšal o stretnutie viackrát. „Keď sme sa dozvedeli, že je tam Kočner, my sme mali obsadené miesto, kde sa podáva večera, pán Czucz miesto prebookoval niekde inde,“ hovorí Bugár. Ten odmieta, že by schôdzka trvala dlhšie ako desať minút.