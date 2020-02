Voľba šéfa GP bude kľúčová, ľudia by na to mali myslieť pri voľbách, myslí si prezidentka Čaputová

Prezidentka Zuzana Čaputová

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

BRATISLAVA - Voľba nového generálneho prokurátora bude kľúčovou udalosťou tohto roka. Občania by preto mali myslieť aj na to, že rozhodovať o ňom budú poslanci, ktorých si zvolia vo voľbách 29. februára. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti po utorkovom stretnutí s hlavnou európskou prokurátorkou Laurou Codrutou Kövesi.