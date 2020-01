Vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu v areáli bývalých chemických závodov Chemko Strážske

Dnešným vyhlásením mimoriadnej situácie by sa tak mala likvidácia toxického odpadu urýchliť. Týka sa územia Prešovského a Košického kraja. „Štát bude na vlastné náklady premiestňovať sudy s látkami, ktoré znečisťujú okolie," povedal po dnešnom rokovaní vlády premiér Peter Pellegrini (Smer – sociálna demokracia).

O výskyte nebezpečných PCB látok v areáli závodov v Strážskom sa hovorilo už dávnejšie. Ich prítomnosť však definitívne potvrdila kontrola v apríli 2019. Do dnešného vyhlásenia mimoriadnej situácie sa štátne orgány rozhodovali, ako budú situáciu riešiť. Napokon zvolili čo najrýchlejšie riešenie s prihliadnutím na fakt, že chemické látky by mohli presakovať aj do spodnej vody. To by mohlo spôsobiť ekologické škody.