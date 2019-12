Vianočné spomienky Remišovej: FOTO Bolo aj niečo dôležitejšie ako stromček

BRATISLAVA - Veronika Remišová trávi Vianoce s rodinou, pre ktorú vždy bolo a aj bude najdôležitejšou súčasťou stavanie Betlehemu. Dokonca je to dôležitejšie než stromček. Ako dieťa ju potešili nové lyže. Predsavzatia si nedáva len na Nový rok, ale dáva si ich aj denne. Najcennejšie sú pre ňu rozhovory s manželom.

Podpredsedkyňa novej strany Za ľudí Veronika Remišová spomína na Vianoce v detstve s láskou. Najradšej mala lyžovanie a najdôležitejšou súčasťou Vianoc vždy bolo a dodnes je stavanie Betlehemu. Predsavzatia si nedáva len na Nový rok. Cennými sú pre ňu rozhovory s inými ľuďmi, pretože politici by nemali byť obklopení len ľuďmi, ktorý ich vychvaľujú.

Betlehem bol pre nás dôležitejší ako stromček

Remišová sa pochválila aj s fotografiami zo svojho detstva. „Najkrajší darček boli nové lyže Sulov. Veľmi rada som mala lyžovanie, dokonca som vyhrala ako dieťa aj nejakú cenu v zjazde, takže všetko, čo súviselo s lyžovaním ma na Vianoce vždy potešilo,“ uviedla pre Topky.

Najkrajšou súčasťou Vianoc bolo stavanie Betlehema. „Zabralo nám to pár hodín, z farebného staniolového papiera sme vyrobili maštaľku pre Ježiška, ozdobili svetielkami, čečinou. Hlinené figúrky zvierat dnes už majú aj 60 rokov, pretože sa dedili z generácie na generáciu. Ovečky síce majú už len tri nohy a somárikovi chýbajú uši, no stále ich máme a deťom sa veľmi páčia,“ opísala Remišová.

„Postavenie Betlehema bolo vlastne tou najdôležitejšou témou Vianoc, dôvodom prečo vlastne Vianoce sú. Tak sa to v našej rodine aj bralo, Betlehem bol dôležitejší ako stromček, pri Betleheme sa vždy večer celá rodina spoločne zišla. Tak to robíme doteraz, deťom vždy na Vianoce pripomíname, že Vianoce nie sú len darčeky, ale tajomstvo príchodu Božieho syna,“ povedala.

Najcennejšie sú rozhovory s manželom

Podpredsedkyňa Za ľudí si nedáva predsavzatia len Nový rok. „Často je pre mňa cennou sebareflexiou rozhovor s niekým, komu dôverujem a upozorní ma na niečo, v čom by som sa mala zlepšiť. Politici často robia chybu, že sa obklopia ľuďmi, ktorí ich neustále vychvaľujú a tak sa im začne zdať, že už nepotrebujú nič zlepšovať a všetko vedia najlepšie,“ uviedla Remišová.

„Ja si naopak nesmierne vážim rozhovory, z ktorých si môžem odniesť niečo, na čom môžem pracovať. Najcennejšou spätnou väzbou sú večerné rozhovory s manželom, pretože kto iný vám môže lepšie poradiť návod na zlepšenie, ako niekto, kto vás pozná najlepšie. Takže aj počas roka si dávam mnoho na pohľad drobných predsavzatí, ktoré sa snažím denne plniť. Práve také malé veci sú niekedy najťažšie,“ myslí si poslankyňa.

Prečítať aspoň jednu knihu za desať dní

Keď sa obzrie dozadu, má za sebou aj veľa nedodržaných predsavzatí. „Nuž ale človek je tvor nedokonalý, tak som rada, keď sa mi podarí splniť niečo aj na 50 %.“ V ďalšom roku by chcela viac času tráviť s rodinou a deťmi. „A prečítať deťom aspoň 1 knižku za 10 dní. Nie je to ľahké, skúste čítať nahlas všetky diely Kalleho Blomkvista, alebo Troch pátračov, ktorých si syn v poslednom čase veľmi obľúbil. Našťastie mu vyberám knihy, ktoré bavia aj mňa, takže je to spoločná zábava,“ dodala.