Pellegrini sa nebude sťahovať do luxusnej vily, ktorú kúpil Úrad vlády, tu je dôvod

BRATISLAVA - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nebude využívať vilu, ktorú kúpil Úrad vlády za 4,2 milióna eur od štátnej akciovky Správa služieb diplomatickému zboru (SSDZ) v Bratislave. Agentúre SITA to potvrdila hovorkyňa úradu vlády Patrícia Macíková. O jej nákupe rozhodla vláda ešte v roku 2018 na návrh ministerstva zahraničných vecí, ku kúpe došlo v júli tohto roka.

„Premiér nevidí význam v tom, aby sa na tri mesiace niekam sťahoval. Je to vecou budúceho predsedu vlády,“ reagovala hovorkyňa na otázky agentúry SITA. Takzvaná Lettrichova vila má po rekonštrukcii tri nadzemné podlažia, pracovňu so zimnou záhradou, dve garáže, relaxačné centrum, ktoré je dvojpodlažné, a bazén. „Bola to vila ministra pre Slovensko z prvej Československej republiky postavená v dvadsiatych rokoch minulého storočia. Jej architektúra nesie klasicistické prvky ovplyvnené nastupujúcou modernou,“ píše sa na oficiálnej stránke SSDZ.

Peter Pellegrini Zdroj: Topky/Vlado Anjel

O tom, že by Lettrichova vila mala byť sídlom premiéra, sa špekulovalo už v roku 2010. S informáciami vtedy prišiel denník Sme. Vtedajší premiér Robert Fico to odmietol, aj keď sa na verejnosť dostali dokumenty o stretnutí zástupcov z úradu vlády a štátnej akciovky. Správa služieb diplomatickému zboru vtedy vilu rekonštruovala za štyri milióny eur. Keď sa stal ministrom zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda, celé predstavenstvo štátnej akciovky pre drahú rekonštrukciu odvolal. Ministerstvo označilo rekonštrukciu za nehospodárnu a neetickú.

Jednu vilu, ktorá je neobývaná a chátra, štát vlastní aj na Slavíne, určená je pre hlavu štátu. Inú vilu kúpila kancelária NR SR v júli predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi, ten ju však tiež neplánuje využívať.