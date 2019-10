Stratifikáciu nemocníc považujem za krok dobrým smerom, tvrdí prezidentka Čaputová

"To, o čo ide, je zvýšenie kvality jednotlivých výkonov v koncentrovaných pracoviskách, ktorých by nebol taký veľký počet. Neznamená to však rušenie nemocníc. Zariadenia by sa určite využili napríklad na starostlivosť o dlhodobo chorých. To, čo nebolo zvládnuté úplne najlepšie, je komunikácia, aby sa ľudia neobávali týchto krokov a potom sa z toho nestala silná politická karta," uviedla.

Parlament mal reformu nemocníc na októbrovej schôdzi, napokon o nej však nehlasoval, presunul ju na ďalšie zasadnutie. O stiahnutie návrhu ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú požiadali preto, že návrh nemal dostatočnú politickú podporu. Reforma nemocníc má pacientom priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť meranú cez lepšie výsledky liečby.

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

Nemocnice by mali podľa návrhu postupne nastaviť kritériá, ktoré by to mali zabezpečiť, ako napríklad minimálny počet výkonov za rok. Novela sa nachádza v prvom čítaní.