Lajčák sa postavil na stranu Čaputovej: Predĺženie moratória zasahuje do práva na informácie

BRATISLAVA - Predlžovania predvolebného moratória zasahuje do práv na informácie. Šéf rezortu diplomacie Miroslav Lajčák (nom. Smer-SD) dúfa, že novelu, ktorú prijala Národná rada SR ešte 28. októbra, prezidentka Zuzana Čaputová nepodpíše. Lajčák to povedal dnes novinárom pred začiatkom rokovania vlády SR. Pripomenul tiež, že Slovensko sa novelou zaradí medzi najhoršie demokratické krajiny na svete. Poslanci v pondelok 28. októbra odobrili predĺženie zákazu publikovania prieskumov verejnej mienky pred voľbami zo 14 na 50 dní.

„Vnímam to veľmi negatívne a aj ako zásah do môjho občianskeho práva byť informovaný. Chcem vedieť, ako sa vyvíjajú preferencie a myslím si, že som dostatočne inteligentný na to, aby som ich vyhodnotil. Týmto rozhodnutím som prišiel o moje právo a verím, že to pani prezidentka nepodpíše," povedal Lajčák. Podľa neho nie je dobré, že Slovensko bude v prípade odobrenia novely patriť medzi najhoršie demokratické krajiny. Obdobnú dĺžku zákazu uverejňovania prieskumov verejnej mienky majú napríklad v Kamerune či Tunisku.