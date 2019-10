Kalavskej reforma je v troskách! Podraz Smeru ju sklamal: Vážne slová o konci v politike

BRATISLAVA - Reforma nemocníc nabrala ku koncu politické kontúry. Vyhlásila to ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská po stredajšom rokovaní vlády s tým, že materiál už presúvať nebude. Pripustila možnosť, že spojí hlasovanie o stratifikácii so svojím ďalším pôsobením vo funkcii ministerky.

Požiadavku na stiahnutie reformy pred hlasovaním označila za neštandardnú a politicky nekorektnú. Žiadosť prišla podľa jej slov od predsedu Smeru Roberta Fica. Na otázku o svojej politickej budúcnosti odpovedala, že dostala viacero ponúk od iných strán. Žiadnu z nich však podľa svojich slov nezvažuje. Otázne je, či ešte ostane v politike, viackrát naznačila, že by sa rada vrátila k odbornej praxi.

Koniec Kalavskej v politike?

Kalavská mala výhrady voči spolitizovaniu témy reformy nemocníc. Kvôli tomu zvažuje, že spojí hlasovanie o reforme nemocníc s jej zotrvaním na poste šéfky rezortu zdravotníctva. „To, že je niekomu prednejšie miesto na kandidátke pred zdravím občanov, to ja nedokážem ovplyvniť,“ uviedla. Kalavská od pondelka vážne rozmýšľa, či ostane vo funkcii. Stratifikácia je pre ňu principiálna vec, no nechce, aby jej pôsobenie na ministerstve bolo spojené iba s reformou.

„Zamyslím sa,“ povedala. „Nemám ambíciu,“ odpovedala na otázku, či je teda jasné, že nepôjde do politiky. Prezidentke Čaputovej poďakovala, že považuje reformu za dôležitú. Reformu uz neplánuje odložiť, stiahnuť ani posunúť. „Nech sa každý vyfarbí, či mu záleží pacientovi, či nie.“ Kalavská sa chystá iniciovať nejaké stretnutia aj s Ficom. „Aj keď som ich urobila už milión.“

Fico mal požiadať Kalavskú, aby reformu stiahla

Podľa Kalavskej ju práve Fico pred hlasovaním požiadal, aby reformu stiahla. Fico mal ministerke pred hlasovaním povedať, že novelu nepodporí SNS, Smer-SD, ĽSNS a Sme rodina. Ak by to aj neboli celé kluby, Kalavská nechcela podľa svojich slov riskovať, že by materiál neprešiel ani v prvom čítaní. Dodala, že materiál už nebude viac presúvať. Trvá na tom, že v ňom nevidí odborné nedostatky. Ohradila sa voči kritike, označila ju za nepochopenie materiálu a zavádzanie. „Je mi ľúto, že pár lekárov, ktorí si ten materiál neprečítali, prezentujú takýto názor,“ poznamenala. Vyhlásila, že pokiaľ sa systematická zmena neurobí, slovenské nemocnice budú v mínuse.

Ministerka tvrdí, že aj napriek kritike reformy ju mohli politici posunúť do druhého čítania. V súčasnosti už viac podľa svojich slov urobiť nevie. Vládu podľa svojich slov presvedčila, nedokáže však presvedčiť všetkých 150 poslancov. Poukázala na to, že v rámci diskusie v pléne Národnej rady k novele zákona bolo vidieť podporu naprieč politickým spektrom.

Na hlúpostiach sa v parlamente zhodnú

Kalavská nepredpokladala, že tento boj bude taký náročný. Rezort zdravotníctva sa snažila viesť, aby sa ráno mohla sama na seba pozrieť do zrkadla. „Na mnohých hlúpostiach sa slovenský parlament dokáže zhodnúť, ale na veciach, ktoré môžu reálne pomôcť slovenskému občanovi, hľadáte milión otáznikov,“ podotkla Kalavská. Každý by mal podľa ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej ukázať, či mu na pacientoch skutočne záleží.

„Takto by sa štát nemal riadiť. V piatok bol dostatočný priestor na to, aby sa to vydiskutovalo, riešiť niečo 10 minút pred tým, ako sa má hlasovať o zákone, považujem za neštandardné a politicky veľmi nekorektné,“ povedala šéfka rezortu. Dodala, že aj napriek kritike mohli poslanci reformu nemocníc posunúť do druhého čítania, kde by bol priestor na zmeny. „Ku koncu to začalo naberať politické kontúry, ktorým som nedokázala zabrániť a je mi to veľmi ľúto,“ skonštatovala.

Slovensko nie je schopné prijať reformu

Andrea Kalavská dodala, že nevie, či je Slovensko schopné prijať nejakú reformu. „Je tu naivný minister, ktorý chcel niečo urobiť, ale správanie v parlamente ma v piatok veľmi prekvapilo,“ konštatovala ministerka zdravotníctva. Keď si podľa nej vláda myslí, že materiál stratifikácie je potrebný a dobrý, nevie už ako má ovplyvniť 150 poslancov. „V prvom čítaní tam bol prvýkrát konsenzus. Boli tam poslanci, ktorí sa rozumejú do zdravotníctva, nepočula som od nich, že by tam bolo niečo zlé,“ povedala šéfka rezortu.

Reforma stále nemá podporu strany Smer

Stratifikácia stále nemá podporu strany Smer. Povedal to premiér Peter Pellegrini. „Stále nevieme nájsť podporu v našom poslaneckom klube, čo ma nesmierne mrzí, pretože všetci cítia, že sa musíme posunúť dopredu. Mrzí ma postoj poslancov parlamentu za náš klub, ktorí tvrdia, že je to niečo zlé a neviem pochopiť, prečo,“ povedal predseda vlády. Ministerka bola požiadaná o presunutie hlasovania o stratifikácii z národnej rady nakoľko sa objavili signály, že pri hlasovaní môže byť pre nedostatočnú podporu táto reforma odmietnutá.

Ako Peter Pellegrini dodal, s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou hovoriť o tom, ako ďalej postupovať. „Musíme sa pozrieť na to, či použijeme variant B, teda či začneme robiť kroky, ktoré môžeme robiť aj mimo schválenia zákona, čiže prvú fázu zberu údajov a definovania parametrov. Alebo uvidíme, či národná rada predsa len bude mať dve schôdze, a tým pádom bude možné v decembri s rozpočtom absolvovať aj prvé čítanie o reforme a potom v januári druhé tak, aby sme mali platnú reformu,“ dodal premiér.

Minister životného prostredia László Sólymos konštatoval, že je škoda, že hlasovanie o stratifikácii bolo presunuté. „Zdravotníctvo si to jednoducho pýta, treba začať konať. Dá sa do toho vstúpiť, ak sa niekomu niečo nepáči, je to škoda, že ten proces sa nezačal,“ povedal László Sólymos.

Boj Kalavskej

Parlament mal reformu nemocníc na októbrovej schôdzi, napokon o nej však nehlasoval, presunul ju na ďalšie zasadnutie. O stiahnutie návrhu ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú požiadali preto, že návrh nemal dostatočnú politickú podporu. Reforma nemocníc má pacientom priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť meranú cez lepšie výsledky liečby. Nemocnice by mali podľa návrhu postupne nastaviť kritériá, ktoré by to mali zabezpečiť, ako napríklad minimálny počet výkonov za rok. Novela sa nachádza v prvom čítaní.

Ako uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová, ministerka bojovala za stratifikáciu a hľadala podporu pre túto reformu naprieč celým či už odborným alebo politickým spektrom. Do dnešného dňa sa Andrea Kalavská snažila hľadať podporu pre zákon. „Šéfka rezortu zdravotníctva bola požiadaná o posunutie zákonov niekoľko minút pred hlasovaním, nakoľko jej bolo oznámené, že nie je dostatočná politická podpora tohto legislatívneho návrhu,“ informovala v pondelok Zuzana Eliášová.

Podnet pre tender na záchranky

Kalavská už pre tender na záchranky podala podnet na Generálnu prokuratúru SR. Dodala, že ak sa potvrdí, že bolo pri tendri akékoľvek pochybenie, je pripravená na všetky možnosti. „Bola som asi prvá, ktorá dala podnet na generálnu prokuratúru,“ povedala Kalavská v reakcii na tvrdenia poslanca Mareka Krajčího (OĽaNO), že ministerka nekonala a že sa na GP už obrátil on. Kalavská dodala, že si vyžiadala aj informácie od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Keďže spolupráca s úradom aj predsedom ÚDZS bola podľa jej slov nulová, odvolali ho z funkcie.

„Nech sa stane čokoľvek, dozvieme sa pravdu, a ak sa potvrdí, že tam bolo niečo, čo nie je kóšer, som za všetky možnosti,“ zdôraznila. Ministerka zároveň informovala o tom, že sa rozprávala so záchrankami v gescii rezortu, aby sa pripravili na situáciu, keď by bolo nutné, aby obhospodárili viac bodov, ako majú. Kalavská vysvetlila, že opakovane sedela s právnikmi a pýtala sa ich, či je možné tender zrušiť. „Bolo mi mnohými právnikmi povedané, že tender nie je možné zrušiť. Verejné obstarávanie s tým nič nemá, to je špeciálny zákon,“ vysvetlila s tým, že jediné, čo môže v tejto situácii urobiť, je dať v rámci zrýchleného legislatívneho konania nový zákon na novembrovú schôdzu parlamentu.

Hľadáme človeka, ktorý by prebral riadenie

Ministerka vysvetlila, že v súčasnosti je dočasne poverený riadením ÚDZS zástupca riaditeľa. „Teraz hľadáme človeka, ktorý by toto riadenie zobral. Povedzme si úprimne, to, čo ho tam čaká, nie je prechádzka ružovou záhradou,“ skonštatovala Kalavská. Doplnila, že keby prešla na októbrovej schôdzi stratifikácia, situáciu by riešili pozmeňujúcimi návrhmi k nej v druhom čítaní.

Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS za 800 miliónov eur v polovici júna sa týkalo 328 bodov. Najviac ich získala spoločnosť LSE - Life Star Emergency. Nasledovali štátne záchranky z Bratislavy a Košíc. Dôvodom pochybností okolo tendra boli informácie denníka Sme o prepojeniach členov výberovej komisie na najúspešnejšiu firmu. Vtedajší predseda ÚDZS Tomáš Haško však zaujatosť členov komisie opakovane odmietol. Trval na tom, že tender bol v súlade s príslušnou legislatívou.