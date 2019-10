Dvojnásobne vyššie pokuty aj 365-dňová diaľničná známka: Poslanci rozhodli o viacerých zákonoch

Zavedie sa tiež 365-dňová diaľničná známka, ktorá bude platiť jeden rok od jej zakúpenia a nielen do konca kalendárneho roka. Poslanci odsúhlasili pozmeňujúci návrh poslankyne Irén Sárközy (Most-Híd). Tá navrhla 365-dňovú diaľničnú známku ako dodatočný typ ročnej známky. Vodičom, ktorí sa rozhodnú uhradiť známku napríklad uprostred roka, tak umožní rovnako dlhú možnosť využívať diaľničnú sieť na Slovensku.

Ďalšie zmeny v cestnej premávke

Zmeny v cestnej premávke sa dotknú aj podmienok úpravy parkovania na chodníku tak, aby "nebolo možné jazdiť po chodníku, ale zaparkovať len na chodníku priľahlom k ceste". Právna úprava zavádza okrem iného tiež striedavé radenie, tzv. zipsovanie, aj pri zbiehaní jazdných pruhov.

Právna úprava sa zameriava aj na riešenie situácie s množstvom dopravných nehôd spôsobených neskúsenými vodičmi. Zavádza preto rôzne preventívne opatrenia pre vodičov s nízkou praxou.

Cyklisti budú mať povolené jazdiť na bicykli s 0,5 promile alkoholu v krvi, a to na cestičke pre cyklistov a v obci. Novinkou bude aj povinnosť vytvoriť záchranársku uličku v kolóne na diaľnici. Novela upravuje aj postavenie účastníkov cestnej premávky. „Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa výslovne zaradí medzi vodiča nemotorového vozidla,“ priblížil rezort s tým, že doteraz sa zaraďovala medzi chodcov.

Jednoduchšie prehlasovanie vozidiel aj znížená veková hranica pre kategóriu C a CE

Zjednoduší sa aj evidencia a prehlasovanie vozidiel. "Vypúšťa sa povinnosť vlastníka vozidla predkladať dopravnému inšpektorátu tie rozhodnutia okresného úradu, ktoré inšpektorátu už okresný úrad zaslal v elektronickej podobe," vysvetlil rezort. V minulosti museli policajti skontrolovať každé vozidlo pri jeho prehlasovaní napríklad z okresu do okresu, po novom to tak nebude.

Zákonodarcovia schválili aj pozmeňujúci návrh poslancov Petra Pamulu a Tibora Bernaťáka (obaja SNS). Pre kategóriu C a CE sa zníži veková hranica z 21 na 18 a pre D a DE z 24 na 21 rokov, a to pre príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, colníka alebo profesionálneho vojaka.

Poslanci podporili aj pozmeňujúci návrh Ľubomíra Petráka (Smer-SD), ktorým sa upraví centrálny informačný systém parkovania. Jeho správcom bude DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska a Združením miest a obcí Slovenska. Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím získajú inteligentné parkovacie preukazy, ktoré im vďaka senzorom osadeným vo vyhradených parkovacích miestach na Slovensku uľahčia parkovanie. V kombinácii s ďalšími opatreniami sa zabezpečí účinná kontrola a vymožiteľnosť práva pri parkovaní na vyhradených miestach.

Do konca roka 2021 by mali mať všetky deti do 15 rokov občiansky preukaz bez fotografie. Dôvodom je elektronizácia zdravotníctva. Poslanci Národnej rady (NR) SR v pondelok schválili novelu zákona o občianskych preukazoch z dielne ministerstva vnútra.

Deti do 15 rokov budú mať občianske preukazy

Občiansky preukaz bez podoby tváre bude slúžiť ako prístup do elektronickej zdravotnej dokumentácie. Autentifikácia čipom bude od roku 2022 jediným spôsobom, ako sa do danej dokumentácie dostať. Polícia tak bude deťom mladším ako 15 rokov automaticky zasielať občiansky preukaz bez podpisu a fotografie držiteľa. Ten dostanú takisto občania, ktorí majú občiansky preukaz bez čipu s neobmedzenou platnosťou, ktorý sa vydával do 30. júna 2012 občanom starším ako 60 rokov. Rezort vnútra tak chce odbremeniť seniorov od povinnosti si nový preukaz vybavovať.

Právna úprava prináša aj možnosť požiadať o občiansky preukaz s fotografiou pre deti mladšie ako 15 rokov. Ten bude slúžiť ako plnohodnotný cestovný doklad po krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré občiansky preukaz SR akceptujú ako cestovný doklad. Preukaz sa už bude vydávať s časovou platnosťou. Do šiestich rokov bude platiť dva roky, od šiestich do 15 zase päť rokov vzhľadom na zmeny v črtách tváre v danom veku. Tento občiansky preukaz bude stáť 4,5 eura.

Vydávanie občianskych preukazov pre deti v súvislosti s elektronizáciou zdravotníctva avizoval ešte začiatkom minulého roka šéf Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Peter Blaškovitš. Na identifikáciu u lekára sa dá do konca roka 2021 využiť preukaz poistenca a rodné číslo.

Mestskí a obecní policajti budú dostávať príspevok za prácu

Bývalí obecní policajti budú dostávať príspevok za svoju prácu. Poslanci Národnej rady (NR) SR v pondelok odsúhlasili pozmeňujúci návrh nezaradenej poslankyne Aleny Bašistovej, ktorý predložila k novela zákona o cestnej premávke. Nárok na príspevok budú mať bývalí policajti, ktorí majú aspoň 56 rokov a v obecnej polícii odpracovali najmenej 25 rokov.

Príspevok bude riešený formou dávky osobitného sociálneho poistenia, jeho výška bude predstavovať 60 percent priemernej mzdy oprávnenej osoby. Osobitný sociálny poistný systém je podľa predkladateľky založený na báze samofinancovania. Príslušník obecnej polície počas obdobia, keď trvá jeho pracovný pomer, bude platiť poistné na príspevok vo výške troch percent z vymeriavacieho základu určeného všeobecným predpisom o sociálnom poistení.

"Príspevok za prácu v obecnej polícii má prispieť k zlepšeniu pracovnej a sociálnej situácie príslušníkov obecnej polície v preddôchodkovom veku. Zároveň má byť dôležitou motiváciou na výkon povolania obecného policajta v aktívnom fyzickom veku (21 – 50 rokov)," vysvetlila predkladateľka.

O príspevok bude musieť bývalý policajt písomne požiadať, o priznaní rozhodne jeho zamestnávateľ a vyplácať ho bude Sociálna poisťovňa. Nárok na príspevok zaniká, ak bývalý žiadateľ dosiahol dôchodkový vek, ako aj vtedy, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Plénum odmietlo zmeny v systéme duálneho vzdelávania aj v úhrade liekov

Problematika systému duálneho vzdelávania sa nebude upravovať. Poslanci Národnej rady (NR) SR v pondelok odmietli novelu zákona o odbornom vzdelávaní, ako aj novelu školského zákona. Oba návrhy z dielne opozičného hnutia Sme rodina mali upraviť duálne vzdelávanie.

Poslanci v novele zákona o odbornom vzdelávaní navrhovali napríklad znížiť administratívnu náročnosť efektívnejším využívaním informačného systému v strednej odbornej škole. Chceli tiež riešiť nenaplnený počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania, poskytnúť možnosť odborného rozvoja žiaka v čase školských prázdnin, či riešiť prípadné úrazy žiaka na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa.

Novela školského zákona mala taktiež umožniť lepšie využívanie duálneho vzdelávania. Poslanci okrem iného navrhovali upraviť kompenzáciu pre zamestnávateľa, ak žiak prestúpi na inú strednú školu alebo štúdium zanechá.

Plénum v pondelok neodobrilo ani ďalší návrh od Sme rodina, ktorým poslanci navrhovali, aby mladé rodiny s deťmi do šesť rokov, dôchodcovia a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nedoplácali za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Hradiť doplatky mali zdravotné poisťovne.

Zmeny chceli presadiť novelou zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a novelou zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou.