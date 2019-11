Veľký úlovok colníkov: Pri kontrolách zaistili tisíc fejkov, objavili aj čaj s kokaínom

BANSKÁ BYSTRICA - Tisíc fejkov, lieky, chránené druhy rastlín a živočíchov či omamné látky, to všetko objavili colníci na pobočke banskobystrického colného úradu pri kontrole poštových zásielok z tretích krajín.

Ako informovala hovorkyňa Colného úradu Banská Bystrica Katarína Podhorová, najčastejšie išlo o falošné stavebnice Lego, ktorých za uplynulých 11 mesiacov zaistili vyše 340 kusov. V tesnom závese nasledujú falzifikáty oblečenia a obuvi značiek Nike - vyše 230 zásielok, a Adidas - viac ako 130 zásielok. Zvýšený počet takýchto zásielok očakávajú práve v predvianočnom a povianočnom období.

Ako upozornila Podhorová, takýto tovar, okrem toho, že porušuje právo duševného vlastníctva, je vo väčšine prípadov nevyhovujúcej kvality. Len napríklad v niektorých príveskoch imitujúcich značku Pandora (ale aj v niektorej bižutérii všeobecne) bola nameraná nadlimitná hodnota kadmia, ktoré má negatívny vplyv na ľudský organizmus.

V zásielkach sa objavuje aj tovar, ktorý podlieha zákazom či obmedzeniam pri dovoze. Ide najmä o dovoz liekov, častí a súčastí zbraní, chránených druhov rastlín a živočíchov či výrobkov z nich, látok s hormonálnym a anabolickým účinkom, resp. omamných a psychotropných látok. V takýchto prípadoch by mali byť ľudia zvlášť obozretní, keďže bez príslušných povolení alebo certifikátov sa k zásielkam nedostanú.

Lieky na podporu potencie, na liečbu akné, depresie, parazitických či iných infekcií prichádzajú primárne z Indie, ktorá je známa veľkovýrobou rôznych generických prípravkov. V drvivej väčšine sú to lieky viazané na lekársky predpis. Netreba však zabúdať ani na to, že lieky pochádzajú z neznámych zdrojov a sú v nich použité neznáme látky. V tom lepšom prípade to môžu byť len drahé cukríky, v horšom môžu predstavovať vážne riziko pre zdravie a život človeka, varujú colníci. Zaujímavosťou na pobočke bol tiež dovoz čaju zo sušených a rozdrvených listov koky, ktorý bol odoslaný z Južnej Ameriky. Vykonaným narkotestom bola v čaji zistená prítomnosť kokaínu.