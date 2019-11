Priemerný novopriznaný starobný dôchodok má budúci rok presiahnuť 500 eur

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Sociálna poisťovňa by mala v budúcom roku priznať približne 29 tisíc starobných dôchodkov, ktorých priemerná výška by mala dosiahnuť 534 eur. Predčasných starobných penzií by mala poisťovňa priznať 12,3 tisíca s priemernou sumou 456 eur a invalidné penzie by malo v budúcom roku dostávať 17,1 tisíca nových poberateľov, pričom ich priemerná výška by mala predstavovať 280 eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020, ktorý by mal na nadchádzajúcej schôdzi schvaľovať parlament.