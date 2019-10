Envirorezort avizuje stopku plastovým taškám: Mali by sa úplne zakázať, tvrdí Sólymos

Envirorezort chce pokračovať v boji proti plastovým taškám. Podľa šéfa rezortu Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) možno očakávať aj ich úplný zákaz na Slovensku. „V súčasnosti sa legislatíva pripravuje aj obmedzenia ďalších typov plastových tašiek. Do aktuálnej novely zákona o odpadoch dávame definíciu igelitových vrecúšok, vďaka čomu bude možné v budúcnosti oddeliť plastové vrecká s vyžadovanými hygienickými predpismi od zbytočných plastových tašiek," povedal vo štvrtok Sólymos.

Jedným z cieľov rezortu životného prostredia je znižovanie používania plastových výrobkov, ktoré po pár použitiach končia v prírode, v moriach alebo na skládkach. Sólymos vyzdvihuje, že od januára 2018 sa na Slovensku spoplatnili ľahké plastové tašky, teda o rok skôr, ako to predpokladala Európska únia. Aj tieto opatrenia podľa neho prispeli k zníženiu ekologického vplyvu krajiny na životné prostredie.

Pred desiatimi rokmi patrilo Slovensko k lídrom v spotrebe igelitových tašiek. Podľa štúdie Európskej komisie z roku 2010 sa ročne spotrebovalo 466 igelitových tašiek na hlavu. V roku 2018 toto číslo kleslo na 17. Znečistenie plastom sa však netýka len igelitových tašiek. „Slovensko ako prvá krajina v našom regióne zaviedla zálohovanie plastových fliaš a nápojových plechoviek. V Národnej rade máme zákon, ktorý zakáže používanie niektorých jednorazových plastov. Zákon je po prvom čítaní a teraz čakáme na druhé čítanie. Mali by sme byť medzi prvými v Európe, kde sa takýto zákon presadí,“ vyzdvihol Sólymos.

Pri obmedzovaní používania plastov je dôležitá najmä spolupráca štátu so spotrebiteľmi a predajcami. „Oceňujem, že viaceré spoločnosti robia kroky nad rámec zákonných povinností, keď sa dobrovoľne vzdávajú igelitových tašiek, ťažko recyklovateľných plastov, alebo zbytočných jednorazových výrobkov. Každý takýto krok je dôležitý, pretože Slovensko musí brať do úvahy svoju zodpovednosť aj z globálneho hľadiska,“ doplnil Sólymos. Podľa výskumov Viedenskej univerzity denne vypláva len z Dunaja do Čierneho mora až 4,2 tony plastov. Sólymós verí, že krokmi na obmedzenie používania plastov Slovensko prispieva k tomu, aby sa toto číslo znižovalo.