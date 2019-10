Poslanci za Smer-SD chcú zriadiť novú organizáciu: Venovať by sa mala obnove pamiatok

Dušan Jarjabek

BRATISLAVA - Zabezpečiť efektívnejšiu obnovu a reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok by mohla nová organizácia Ministerstva kultúry SR s názvom Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry. V novele zákona o ochrane pamiatkového fondu to navrhujú poslanci Národnej rady SR za Smer-SD Ján Senko a Dušan Jarjabek. Návrh zákona predložili do parlamentu.