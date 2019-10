Uvidíme, či Mostu-Híd a SMK ide o menšiny alebo vlastné egá, tvrdí Hrabko

„A veľmi nepredpokladám, že sa dohodnú. To by politici museli ustúpiť zo svojich eg,“ povedal Hrabko v diskusii na Tablet.TV. Reagoval tým na vyhlásenie predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára, podľa ktorého už nie je aktuálny variant predvolebnej koalície, stále je však ešte v hre možnosť spoločnej kandidatúry Mosta-Híd a SMK na listine volebnej strany. Takou bola v minulosti napríklad SDK, neskôr transformovaná na SDKÚ-DS. „Samozrejme, bolo by to možné takto urobiť, bolo by to v súlade so zákonom,“ reagoval Hrabko.

Výhodou volebnej strany v porovnaní s koalíciou je, že na postup do Národnej rady SR stačí získať päť a nie až sedem percent hlasov. „Hovorí sa, že politici sa správajú rozumne až vtedy, keď už predtým vyčerpali všetky iné možnosti. Uvidíme, o čo ide. Či ide iba o rýdzo stranícke záujmy, alebo naozaj ide aj o zastupovanie Maďarov žijúcich na Slovensku v parlamente,“ povedal Hrabko. Dodal, že vzniklo viacero nových menšinových subjektov, ktoré zrejme nemajú šancu samostatne sa prebojovať do parlamentu, ale v boji o voliča tiež môžu na seba naviazať časť hlasov. „V tej časti politického spektra je tlačenica,“ konštatoval publicista.

V prospech strany, ktorej je členom, sa podľa Hrabka rozhodol konať podpredseda Smeru-SD Robert Kaliňák, ktorý ohlásil politický dôchodok. Považuje to za tichý ústup a dobré strategické rozhodnutie. „Jedným z dôvodov, možno hlavným, je, že už poznáme jednotku na kandidátke Smeru, Petra Pellegriniho. A nie je žiadnym tajomstvom, že Pellegrini by nebol rád, keby bol Robert Kaliňák na kandidátnej listine,“ povedal Hrabko. „Robert Fico má stále v strane veľmi silné slovo, ale do volieb, zdôrazňujem, že do volieb, sa to rozhodli utlmiť,“ dodal. Zdroj: TASR/Michal Svítok

Hrabko komentoval aj situáciu v SaS

Hrabko komentoval aj situáciu v SaS, z ktorej vystúpilo viac ako 20 členov vrátane viacerých poslancov hlásiacich sa doteraz k tzv. Demokratickému jadru SaS. „Podľa môjho názoru skôr to druhé,“ odpovedal Hrabko na otázku, či sa podľa neho SaS skôr čistí, alebo rozpadáva.

„Rozpadáva a nevedno, či to ustojí tak, ako to ustála, keď odchádzala skupina ľudí okolo Jozefa Kollára. Na margo augustovej a septembrovej improvizovanej politickej ofenzívy Demokratického jadra SaS Hrabko povedal, že podľa jeho názoru ambície niektorých ľudí v SaS vysoko prekračovali ich schopnosti. Politický výtlak ľudí, ktorí stranu opustili, podľa Hrabka „rozhodne nie je nad päť percent“. „Ale je dostatočný na to, aby stiahli SaS preferencie pod päť percent,“ poznamenal. Politici, ktorí opustili SaS, majú podľa neho šancu rokovať o svojej politickej budúcnosti v iných subjektoch, napríklad OĽaNO. Zdroj: SITA/Branislav Bibel

V diskusii krátko komentoval registráciu hnutia Socialisti.sk na čele s Eduardom Chmelárom. „Potenciál má rozhodne vyšší ako SEN, už len z toho dôvodu, že SEN zaregistrovaný nebol a Socialisti.sk je riadne zaregistrovaná strana,“ poznamenal Hrabko na margo prvého, neúspešného pokusu Chmelára zaregistrovať politické hnutie v roku 2015. „Eduard Chmelár môže vyvíjať činnosť, môže hovoriť za ľudí, ktorí sú v tej strane, alebo za ňou stoja. Môže sa viac tlačiť do mediálneho priestoru. Uvidíme, ako mu to pôjde. Politológ je pozorovateľ politickej scény, politik je jej aktér. Je to úplne iná poloha,“ poznamenal Hrabko.