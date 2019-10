Čaputová: V4 by mala prichádzať častejšie s konštruktívnymi návrhmi

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová na dvojdňovom summite prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky.

Zdroj: TASR/Marián Garaj

LÁNY – Vyšehradská štvorka by mala prichádzať častejšie s konkrétnymi konštruktívnymi návrhmi. Myslí si to slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá to povedala aj svojim partnerom počas rokovaní na summite prezidentov krajín V4, ktorý sa v stredu začal na zámku v českých Lánoch.