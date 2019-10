PRÁVE TERAZ Harabin sa vracia do politiky: Zakladá stranu Vlasť a ide do volieb

Štefan Harabin ide do volieb. Bývalý minister spravodlivosti za Mečiarovej vlády získal stranu po premenovaní Strany občianskej ľavice. Hlavným sloganom strany je „spravodlivosť pre každého“.

Nemôžem byť bokom

Harabin uviedol, že je jeho povinnosťou, aby išiel do zápasu o zmenu, pretože ide o „našu vlasť“. „Cítim, že už nemôžem zostať bokom,“ povedal Harabin. Do volieb vstupuje ako líder strany Vlasť. Na začiatku uviedol, že Slovensko je v zlom stave, na krajinu sa valí kríza, hovoril o všadeprítomnej korupcii a nerovnosti v odmeňovaní v príjmoch. Politická strana Vlasť je podľa neho návrat ukradnutej vlasti „do rúk normálnych ľudí, to je právo, poriadok a spravodlivosť pre každého“.

„Feťáci a pedofili“ nesmú riadiť našu vlasť

Harabin uviedol aj dôvody, prečo opäť vstupuje do politiky. „Pretože dnes ide o našu vlasť. Ide o to, či sa zmierime s tým, že nám ju ukradli zlodeji a politická kasta, ktorá nám zasahuje do života a či im ju necháme, alebo či to zmeníme a vezmeme si ju späť,“ uviedol s tým, že pre každého musí platiť rovnaký princíp „padni komu padni“. „Len vtedy sa pohneme dopredu, budeme lepšie a dlhšie žiť a porazíme krízu.“

Do politiki vstupuje, „aby mohol prispieť k tomu, aby v našej vlasti začala platiť vláda zákona a aby sme našu ukradnutú domovinu vrátili tým, komu vlasť má patriť – ľuďom a nenechali ju zlodejom, kšeftárom a politickej kaste“. Ako členov tejto kasty menoval Andreja Kisku, Miroslava Beblavého, Michala Trubana, ale aj Roberta Fica, Andreja Danka a Bélu Bugára. Tvrdil, že „feťáci a pedofili“ nemôžu a nesmú riadiť našu vlasť. Súčasní lídri nových strán nie sú podľa neho alternatívou.

Lex Harabin

Sudca kandidoval neúspešne aj v tohtoročných prezidentských voľbách. Pokiaľ bude Harabin súčasťou kandidačnej listiny strany, automaticky mu zanikne výkon povolania sudcu. Rozhodli o tom totiž poslanci Národnej rady SR novelizáciou zákona o sudcoch a prísediacich, ktorý dostal aj označenie Lex Harabin. V prípade, že sa sudcovia budú uchádzať o dôveru občanov v parlamentných voľbách alebo vo voľbách do európskeho parlamentu, nebude im už stačiť dočasné pozastavenie výkonu povolania. Mandát im automaticky zanikne.