Gábor Gál chce častejšie používať elektronické náramky: Ministerstvo musí školiť sudcov

„Stále sa stretávame s tým, že si súdny systém nedostatočne osvojil tieto možnosti," uviedol šéf rezortu spravodlivosti a dodal, že bude ministerstvo musieť sudcov školiť a presviedčať na alternatívne tresty. To by malo podľa jeho slov pomôcť odsúdených viac resocializovať a taktiež to šetrí finančné prostriedky. "Na to ostatne vyzýva opakovane minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD)," dodal Gál.

Elektronické náramky nosí už 200 odsúdených väzňov, pričom v roku 2016 náramok nosilo iba 12 väzňov. Podľa rezortu spravodlivosti sa náklady na väzňa s náramkom znižujú desaťnásobne. Je to možné vďaka novele Trestného zákona, ktorá rozšírila možnosti ukladania trestu domáceho väzenia.

Elektronický náramok nahrádza vyšetrovaciu väzbu aj v prípade bývalého riaditeľa TV Markíza Pavla R., obžalovaného z falšovania zmeniek a objednávky vraždy Sylvie Volzovej. Novela Trestného zákona rozšírila možnosti ukladania alternatívnych trestov na také trestné činy, ktorých horná hranica trestnej sadzby nepresahuje desať rokov. Dolná hranica stanovená nie je.