Vyrovnaný rozpočet tento rok NEBUDE: Cieľ nesplníme, priznal minister financií

BRATISLAVA - Slovensko sa historicky prvého vyrovnaného rozpočtu tento rok nedočká. A to napriek tomu, že s tým počíta parlamentom schválený rozpočet verejnej správy. Potvrdil to vo štvrtok po zverejnení aktuálnej makroekonomickej prognózy minister financií Ladislav Kamenický. Práve táto makroprognóza pritom hovorí aj o výraznom spomalení slovenského hospodárstva. Kým rozpočet bol postavený na odhadovanom raste hrubého domáceho produktu o 4,5 %, aktuálne sa odhaduje rast na tento rok iba 2,4 %.

„Vyrovnaný rozpočet na tento rok nebude. Cieľ nesplníme, bohužiaľ skončí hospodárenie opäť v mínuse. Na druhej strane som si stanovil cieľ, ktorý by som chcel dodržať, aby sme udržali dlh mimo sankčných pásiem dlhovej brzdy,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii minister. Zároveň pripomenul, že v tomto roku sme museli čeliť viacerým nečakaným výdavkov či už v zdravotníctve, poľnohospodárstve či na výdavkoch na eurofondy. „Len to čo som spomenul, hovoríme o sume 425 miliónov eur,“ tvrdí Kamenický.

Minister sa preto hodlá aj šetriť, aj keď na jeho predchádzajúcu výzvu o šetrení jeho kolegovia z kabinetu nereagovali. „Dodnes som od nich nedostal žiadne informácie, ako idú šetriť prostriedky,“ tvrdí. Napriek tomu nariadil svojej rozpočtovej sekcii, aby sa skontaktovala s jednotlivými ministerstvami a hľadali priestor na úspory. „Chceli by sme ušetriť v rozpočtoch jednotlivých kapitol sumu 200 miliónov eur. Chcem osloviť mojich zamestnancov na sekcii rozpočtu, aby sa skontaktovali s ministerstvami, aby hľadali priestor tam, kde to najmenej bolí,“ povedal minister.

Predstavitelia opozičného hnutia OĽaNO pritom hovoria o zlyhaní ministra financií a jeho kapitulácii. Tohtoročný rozpočet však bol podľa nich problematický už od začiatku. „Poukazovali sme, že je zostavený zle, neprináša kvalitné služby a ani nepripravuje na budúcnosť,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii poslanec za OĽaNO Eduard Heger. Súčasný stav pritom podľa neho vykresľuje neschopnosť tejto vlády hospodáriť s verejnými peniazmi. Rozpočtové deficity totiž podľa Hegera klesali iba v rokoch, kedy boli príjmy vyššie, ako sa očakávalo.

Ministra financií si preto predvolajú na mimoriadne rokovanie parlamentného finančného výboru, na ktorý už podľa Hegera majú zozbierané podpisy. Budú chcieť od ministra počuť, aké má pripravené opatrenia na minimalizáciu škôd v rozpočte, takisto prečo zaostávame vo výbere dane z pridanej hodnoty.

Na riziká tohtoročného rozpočtu pritom dlhodobo upozorňuje aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá ich vyčísľuje na mesačnej báze. Aktuálne odhaduje riziká tohtoročného rozpočtu na vyše miliardu eur. To by znamenalo, že ak by sa naplnili a vláda by neprijala žiadne kompenzačné opatrenia, rozpočet by namiesto nuly skončil v schodku takmer 1,2 % hrubého domáceho produktu. Schodok by tak bol ešte vyšší ako vlani, ktorý podľa prvej jarnej notifikácie Eurostatu dosiahol 0,7 % výkonu ekonomiky.