Minister financií priznal zlé správy: Situácia je vážna, obrovské výpadky na daniach

Minister financií Ladislav kamenický

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

BRATISLAVA - Inštitút finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií (MF) SR očakáva horší vývoj daní a odvodov v tomto roku, v nasledujúcich rokoch by mal byť výpadok výrazne horší, ako sa pôvodne očakávalo. Pre tento rok odhaduje IFP výpadok v objeme 66 miliónov eur, v budúcom roku by mal dosiahnuť 615 miliónov eur, v roku 2021 má byť výpadok na úrovni 709 miliónov eur a v roku 2022 by mal dosiahnuť 774 miliónov eur. Dôvodom je podľa IFP slabší výkon ekonomiky v podobe pribrzdenia domácej spotreby a trhu práce, ale aj zavedenie balíčka koaličných opatrení.