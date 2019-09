V okrese Svidník podporili vznik 1369 nových pracovných miest: Vláda rozdelila 1,3 milióna eur

Pri zaradení okresu Svidník medzi najmenej rozvinuté okresy bola miera evidovanej nezamestnanosti na konci roku 2015 na úrovni 19,38 %. Ambíciou bolo znížiť ju do konca roka 2020 na 11,16 %. Akčný plán zároveň stanovil za cieľ vytvoriť 1418 nových pracovných miest.

Vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) informoval o čerpaní financií v rámci akčného plánu. "Z európskych prostriedkov boli pre okres Svidník plánované prostriedky v objeme 30 miliónov eur, už teraz sú zazmluvnené európske peniaze v objeme 39 miliónov eur. Čo sa týka regionálneho príspevku, z alokovaných troch miliónov eur je už 83 % finančných prostriedkov zazmluvnených," povedal.

Zdroj: SITA/Viktor Zamborský

V priebehu roka od minulého výjazdového zasadania vlády v okrese v ňom pribudlo až 542 nových pracovných miest. Predseda vlády pritom poukázal na paradoxnú situáciu, keď firmy v regióne žiadajú o možnosť zamestnať kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia. "To je naozaj paradox, že v okrese, kde máme vysokú mieru nezamestnanosti, firmy, ktoré tu pôsobia a chcú rozširovať svoje výrobné kapacity, žiadajú doviezť ľudí z Ukrajiny alebo iných častí Európy, pretože nie sú schopné v tomto regióne nájsť kvalifikovaných zamestnancov," povedal.

Zdroj: SITA/Viktor Zamborský

Nedostatok remeselne zdatných pracovníkov na Slovensku bude podľa premiéra čoraz väčší problém, ktorý je potrebné riešiť. Potrebná je pritom aj zmena vnímania remeselných profesií spoločnosťou. "Chcem požiadať rodičov, aby nenútili všetky deti študovať na gymnáziách, a potom následne na hocijakých vysokých školách len preto, aby mali diplom. Nech im naozaj dajú do rúk remeslo, nechcem to hovoriť ako nejaké klišé, ale naozaj remeslo má a bude mať zlaté dno," skonštatoval premiér.

Pre okres Svidník rozdelila vláda takmer 1,3 milióna eur

Vláda SR počas utorkového výjazdového rokovania v Giraltovciach rozdelila pre dve mestá a obce okresu Svidník takmer 1,3 milióna eur. Pôvodne plánovanú sumu jeden milión eur počas rokovania kabinet zvýšil. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy. Uvoľnené majú byť do 31. októbra.

"Nad pôvodne plánovaný milión eur bolo podporené mesto Svidník sumou 100.000 eur na vybudovanie denného stacionára. Samozrejme, je to menšia časť, väčšiu časť bude dávať mesto, ale prispeli sme aj takouto čiastkou, aby sa stacionár rozbehol. Je to mestský stacionár. Plus mesto Svidník dostane 40.000 eur na rekonštrukciu a dobudovanie Domu európskej kultúry," uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).

Zdroj: SITA/Viktor Zamborský

Mesto Giraltovce získalo podľa jeho slov príspevok vo výške 80.000 eur na výťah a bezbariérový vstup do domu kultúry. "Sumou 20.000 eur sa prispeje Základnej umeleckej škole v Giraltovciach. Myslím si, že všetci ste ich mali možnosť vidieť, ale hlavne počuť. Podporili sa aj dve obce, najväčšia obec v kraji, Kračúnovce. Pre povodne tam boli zničené miestne komunikácie. Bola podporená sumou 40.000 eur a takisto na havarijný stav komunikácií v obci Hrabovčík bola zvýšená suma o 13.000 eur," doplnil Raši.

Ako povedal, ide o veľmi špecifický okres, ktorý má 66 obcí a dve mestá. "Z toho štyri obce sú do 20 obyvateľov, 19 obcí je do 100 obyvateľov, iba dve obce sú nad 1000 obyvateľov. Preto aj návrh zo všeobecnej pokladničnej správy o rozdelení milióna obsahuje viac ako 100 položiek," skonštatoval Raši.

Zdroj: SITA/Viktor Zamborský

Mesto Svidník získalo z pôvodne plánovaného milióna eur 300.000 eur na zastrešenie zimného štadióna. Giraltovce získali 25.000 eur na rozšírenie tepelných rozvodov v materskej škole, rovnaká suma pôjde aj na modernizáciu školskej jedálne pri Základnej škole na Budovateľskej ulici. Na rekonštrukciu verejných svietidiel v miestnej časti Francovce mesto získalo 10.000 eur a na ukončenie environmentálnej záťaže na ulici Na Serpentínach zas finančnú čiastku 15.000 eur. Na rekonštrukciu chodníkov a odstavných plôch v Giraltovciach smeruje 50.000 eur.

Viaceré obce získali finančné príspevky na rekonštrukciu obecných úradov a domov kultúry i na obnovu miestnych ciest a komunikácií. Financie získali aj viaceré cirkvi, športové kluby a zväzy či občianske združenia. Vláda bude v stredu (18. 9.) zasadať v obci Čaňa v okrese Košice-okolie.