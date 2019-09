Danko nepovažuje odchod Cséfalvayovej a Fedora z klubu Most-Híd za problém

BRATISLAVA - Skorší termín parlamentných volieb v súvislosti so stratou väčšiny hlasov v Národnej rade (NR) SR šéf parlamentu Andrej Danko (SNS) nezvažuje. Odchod poslancov Martina Fedora a Kataríny Cséfalvayovej z klubu Most-Híd podľa svojich slov ako problém nevníma. Povedal to po pondelkovom stretnutí parlamentných skupín priateľstva NR SR a Poslaneckej snemovne parlamentu (PSP) Českej republiky v Ledniciach.

"Vždy to tak bolo, že sa v koalícii našli poslanci, ktorí mali iný názor," poznamenal Danko s tým, že skorší termín volieb pre ich odchod zatiaľ nezvažuje. "Ani Cséfalvayová, ani Fedor takú politickú silu nemajú," reagoval na otázku, či nebudú voľby skôr. "Je to ich rozhodnutie, majú právo na svoje šťastie," dodal Danko s tým, že problém by to bol len vtedy, keby neprechádzali zákony v pléne. Podľa svojich slov to tak vôbec nevníma. "Je to len matematika, ktorú si niekto vyrátal na čele s Druckerom (exministrom zdravotníctva a vnútra Tomášom Druckerom). Kto zradil raz, zradí viackrát," podotkol.

Cséfalvayová v pondelok pre TASR povedala, že odchádza z klubu Mosta-Híd. Rozhodla sa tak preto, že strana aj klub podľa jej slov prestali byť platformou, v ktorej vedela plnohodnotne presadzovať hodnoty, na ktorých jej záleží. Most-Híd má v Národnej rade SR bez Cséfalvayovej 11 poslancov. Poslankyňa odišla len pár dní po tom, čo klub opustil Martin Fedor. Jeho odchodom oficiálne koalícia stratila väčšinu v parlamente.

Koalícia má v súčasnosti oficiálne podľa počtu poslancov zaradených v kluboch 74 hlasov (Smer-SD 48, SNS 15, Most-Híd 11, pozn. TASR). Dlhodobo ju však podporujú napríklad nezaradení poslanci Alena Bašistová, Martina Šimkovičová, Rastislav Holúbek a Peter Marček.