Danko vyhlásil, že volebné prieskumy sa falšujú! Šéf agentúry priznal, že ho chceli politici uplatiť

BRATISLAVA – Podľa predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) by mali prieskumné agentúry zverejňovať, kto si ich objednáva spoločne s metodikou, ako dospeli k výsledkom prieskumu. Tie by sa pritom podľa neho nemali zverejňovať 30 dní pred voľbami. Povedal to na dnešnej tlačovej konferencii v Národnej rade.

Návrhy zdôvodnil tým, že prieskumy sa na Slovensku kupujú. Martin Slosiarik z agentúry Focus hovorí, že sa s niečím takým doteraz nestretol a ak politici vedia, kde sa výsledky prieskumov dajú kúpiť, majú menovať agentúry. Ján Baránek z Polisu priznal, že politici si ich u neho chceli kúpiť.

„Na Slovensku sa s prieskumami podvádza,“ zdôvodnil Danko svoje návrhy. Tvrdí, že v súčasnosti neexistuje žiaden mechanizmus, ako kontrolovať ich metodiku. Prieskumy sú podľa neho manipulatívnym nástrojom. Slosiarik reaguje, že renomované agentúry už dnes zverejňujú metodiku aj objednávateľov prieskumu. „Priestor na zmeny vidím skôr v tom, aby sa obmedzili neznáme spoločnosti, ktoré sa objavia so svojimi prieskumami vždy tesne pred voľbami. Respektíve, aby tie novovznikajúce viedli ľudia, ktorí na to majú formálne vzdelanie aj dostatočnú prax,“ povedal. Takéto pravidlá sa však v parlamente nedajú nastaviť.

Za 20 rokov, ktoré sa Slosiarik venuje prieskumom, podľa jeho slov nikdy nedostal ponuku od žiadnej politickej strany, ktorá by si chcela kúpiť výsledok voličských preferencií. „O tom, že sa dajú kúpiť prieskumy stále rozprávajú politici. Ak vedia kde, nech otvorene pomenujú tieto agentúry,“ povedal. Ján Baránek z agentúry Polis má opačnú skúsenosť. Tvrdí, že sa mu to stalo niekoľkokrát a vždy daných politikov odmietol. Žiadne pravidlá, ani tie, ktoré navrhuje Danko, podľa neho nezabránia manipulovaniu prieskumov. Jediným spôsobom by podľa neho bolo, že by sa vôbec nezverejňovali.

Zdroj: Archív Jána Baránka

Slosiarik a Baránek sa rozchádzajú aj v názore na predĺženie moratória. V súčasnosti sa nemôžu zverejňovať výsledky prieskumov dva týždne pred voľbami. Danko navrhuje, aby sa to predĺžilo na mesiac. Slosiarik si nemyslí, že by to bolo potrebné. Podľa neho voliči vychádzajú z oveľa pestrejších informácií, ako sú prieskumy, ovplyvňujú ich aj politické kampane. Baránek s návrhom naopak súhlasí a tvrdí, že prieskumy si silné, dokážu vyvolať emócie a masové reakcie.